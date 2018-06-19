Лідером рейтингу доступності електроенергії для населення став Ліхтенштейн.
Дивися повний текст Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем доступності електрики (інфографіка).
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:44
Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем доступності електрики (інфографіка).
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:21
Дабы иметь цену в 2,2 рубля (или 0,90 грн.) за 1 кВт*ч, нужно потреблять до 100 кВт*ч в месяц. Если отталкиваться от более реального потребления в 200-250 кВт*ч на домохозяйство, то цена будет уже 1,37 - 1,42 грн (3,3 - 3,4 рубля), или около 5000 кВт*ч.
В Европу через жony!
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:51
Разве можно перед выборами так обламывать миф о самой дешевой украинской электроэнергии ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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