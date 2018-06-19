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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:30

Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40

  zloy_ukr написав:Это только мне кажется, что Крым по цвету на карте- не украинский?


Там пока действуют российские тарифы, а цветность карты зависит от уровня тарифов. Границы даже с большим увеличением вроде не наблюдается.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:53

freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:06

  zloy_ukr написав:freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.


В верхнем левом углу - шкала цветности, которая перенесена на карту Европы. Действительно сложный случай, что должны были сделать составители карты - перенести цветность украинских тарифов на Крым - это было бы неправдой, там цветность тарифа другая, непонятно короче говоря.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  freeze написав:непонятно короче говоря

Ничего непонятного - под таблицей Примечание, а в нем
Зображення
РФ считает Крым российской территорией, отсюда и его цвет.
yanyura
 
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