Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:30
Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:53
freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:06
В верхнем левом углу - шкала цветности, которая перенесена на карту Европы. Действительно сложный случай, что должны были сделать составители карты - перенести цветность украинских тарифов на Крым - это было бы неправдой, там цветность тарифа другая, непонятно короче говоря.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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