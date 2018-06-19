Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:30
Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:53
freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:06
В верхнем левом углу - шкала цветности, которая перенесена на карту Европы. Действительно сложный случай, что должны были сделать составители карты - перенести цветность украинских тарифов на Крым - это было бы неправдой, там цветность тарифа другая, непонятно короче говоря.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
если использовать Электробойлер накопительный + ночной тариф или тариф на электротопление и еще + ночной тариф то вообще сказка .
Сейчас реально по факту если считать 1,6 грн за кВт то в дневное время электрикой нагреть 1 литр воды ДО кипения на 10-20% дороже чем газом . А вот ночью почти в два раза дешевле греть воду электрикой . Электро накопительный бойлер который ночью нагревается , а днем не включается в сеть ( цена таймера от 150 грн) ,и тут есть проблема если вода жесткая и греть до максимальной температуры воду в бойлере (для подмешивания потом холодной) то бойлер быстро забивается накипью - а это дорогой ремонт , если греть до температуры потребления +40 +43, то накипи меньше, но воды получается очень мало и нагретой за ночь не хватает . По этому ночью рекомендую использовать проточный нагреватель ( при необходимости) и параллельно нагревать целый бойлер а днем использовать воду нагретую за ночь в накопительном электробойлере ( греть до максимума или нет тут уже по жесткости воды количеству накипи или по вашему желанию) .
В случае нагрева воды и обогрева помещений электроэнергией ночью теперь замена электросчетчика на многотарифный окупиться за год. Цена счетчика кстати " копеечная " и меньше 1 минимальной пенсии = 1200 грн.
Скажем так грубо говоря греть воду что электрикой что газом НА ПЛИТЕ у меня вышло соизмеримо ( как бы электрикой дороже на 10-20% , но там же есть еще и 100 или 90 кВт льготных и часть по ночному тарифу) , но если вдруг у газовой колонки или газового котла КПД больше чем у плиты то сейчас выгодней ДНЕМ греть газом .
свинорыл
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