Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57

если использовать Электробойлер накопительный + ночной тариф или тариф на электротопление и еще + ночной тариф то вообще сказка .Сейчас реально по факту если считать 1,6 грн за кВт то в дневное время электрикой нагреть 1 литр воды ДО кипения на 10-20% дороже чем газом . А вот ночью почти в два раза дешевле греть воду электрикой . Электро накопительный бойлер который ночью нагревается , а днем не включается в сеть ( цена таймера от 150 грн) ,и тут есть проблема если вода жесткая и греть до максимальной температуры воду в бойлере (для подмешивания потом холодной) то бойлер быстро забивается накипью - а это дорогой ремонт , если греть до температуры потребления +40 +43, то накипи меньше, но воды получается очень мало и нагретой за ночь не хватает. По этому ночью рекомендую использовать проточный нагреватель ( при необходимости) и параллельно нагревать целый бойлера днем использовать воду нагретую за ночь в накопительном электробойлере ( греть до максимума или нет тут уже по жесткости воды количеству накипи или по вашему желанию) .В случае нагрева воды и обогрева помещений электроэнергией ночью теперь замена электросчетчика на многотарифный окупиться за год. Цена счетчика кстати " копеечная " и меньше 1 минимальной пенсии = 1200 грн.Скажем так грубо говоря греть воду что электрикой что газом НА ПЛИТЕ у меня вышло соизмеримо ( как бы электрикой дороже на 10-20% , но там же есть еще и 100 или 90 кВт льготных и часть по ночному тарифу) , но если вдруг у газовой колонки или газового котла КПД больше чем у плиты то