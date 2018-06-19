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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:30

Дикий не Дикий
Да так, что статья написана под заказ для российского электората.
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40

  zloy_ukr написав:Это только мне кажется, что Крым по цвету на карте- не украинский?


Там пока действуют российские тарифы, а цветность карты зависит от уровня тарифов. Границы даже с большим увеличением вроде не наблюдается.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:53

freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:06

  zloy_ukr написав:freeze Неубедительтно. Карта довольно точная, и на ней нет разбивки по областям, и районам, только страны.


В верхнем левом углу - шкала цветности, которая перенесена на карту Европы. Действительно сложный случай, что должны были сделать составители карты - перенести цветность украинских тарифов на Крым - это было бы неправдой, там цветность тарифа другая, непонятно короче говоря.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  freeze написав:непонятно короче говоря

Ничего непонятного - под таблицей Примечание, а в нем
Зображення
РФ считает Крым российской территорией, отсюда и его цвет.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:57

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

если использовать Электробойлер накопительный + ночной тариф или тариф на электротопление и еще + ночной тариф то вообще сказка .
Сейчас реально по факту если считать 1,6 грн за кВт то в дневное время электрикой нагреть 1 литр воды ДО кипения на 10-20% дороже чем газом . А вот ночью почти в два раза дешевле греть воду электрикой . Электро накопительный бойлер который ночью нагревается , а днем не включается в сеть ( цена таймера от 150 грн) ,и тут есть проблема если вода жесткая и греть до максимальной температуры воду в бойлере (для подмешивания потом холодной) то бойлер быстро забивается накипью - а это дорогой ремонт , если греть до температуры потребления +40 +43, то накипи меньше, но воды получается очень мало и нагретой за ночь не хватает :( . По этому ночью рекомендую использовать проточный нагреватель ( при необходимости) и параллельно нагревать целый бойлер :) а днем использовать воду нагретую за ночь в накопительном электробойлере ( греть до максимума или нет тут уже по жесткости воды количеству накипи или по вашему желанию) .
В случае нагрева воды и обогрева помещений электроэнергией ночью теперь замена электросчетчика на многотарифный окупиться за год. Цена счетчика кстати " копеечная " и меньше 1 минимальной пенсии = 1200 грн.
Скажем так грубо говоря греть воду что электрикой что газом НА ПЛИТЕ у меня вышло соизмеримо ( как бы электрикой дороже на 10-20% , но там же есть еще и 100 или 90 кВт льготных и часть по ночному тарифу) , но если вдруг у газовой колонки или газового котла КПД больше чем у плиты то сейчас выгодней ДНЕМ греть газом .
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:26

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  zloy_ukr написав:Внимательно смотрю...
Еще раз пожалуйста. Я даже цветом для вас выделил. К цифрам и терминам нужно формально подходить а не довыдумывать.

Цены в рублях - значит статья москальская. Какого цветы вы ожидали будет наш Крым? А журналисты они такие журналисты... или невнимательные или продажные ))
LutsMan написав:Если отталкиваться от более реального потребления в 200-250 кВт*ч на домохозяйство, то цена будет уже 1,37 - 1,42 грн...
Непрофессионально брать цифры с потолка.
Из моего счета за апрель (могу скин сделать): потреблено 320 кВт, начислено 366 грн. Т.е по 1.14 грн/кВт а не по 1,37 - 1,42 :!:
Ваши расчеты не верны.
Подолянин
 
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