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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57

Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
warlamp
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