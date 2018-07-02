Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57
Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
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warlamp
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