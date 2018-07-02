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Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57
Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
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warlamp
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18
Подолянин написав: Cler написав:
100*0,90 + 220*1,68 = 459,60 грн...
Я же написал что есть счет от Киевэнерго: потреблено... НАЧИСЛЕНО...Даю маячок для теоретиков: у меня двухзонный счетчик
.
в этом случае надо писать не для теоретиков, а для практиков и указывать сколько потреблено по дневному и ночному тарифу...
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Cler
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