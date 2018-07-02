Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

Додано: Сер 04 лип, 2018 19:32

Подолянин написав: Цифры не ваши... А выводы ваши? Цифры не ваши... А выводы ваши?

Подолянин написав: LutsMan написав: Т.е. в Украине электрика дороже чем в России. Т.е. в Украине электрика дороже чем в России. Или не ваши? Или одно из двух? Или не ваши? Или одно из двух?

Подолянин написав: Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды. Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.

Подолянин написав: Я дал полную информацию из своего счета... Я дал полную информацию из своего счета...

Подолянин написав: Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергиючто существуют многотарифные счетчики

Так Вы мои выводы цитируете или после моего ника ставите чужие слова без знаков цитирования ? Есть такая функция на форуме, пользуйтесь на здоровье и другим не придётся догадываться, что Вы хотели сказать.Вижу "многа букафф" и не вижу Вашего опровержения моего утверждения. Когда уже к делу перейдёте ?Т.е. что-то ляпнуть и в кусты ? А кто за Вас должен Вашу точку зрения доказывать ? Я, что-ли ?А если аргументов нет, то может и говорить изначально не стоило, а ?Полную ? А ну-ка уточнике в какой строчке Вашегосообщения было указано о Вашемсчётчике ?Для меня тоже иногда удивительно, что люди на финансовом форуме не умеют давать аргументацию на свои утверждения и совершенно не умеют вести дискуссию, а предпочитают убежать в кусты.PS: Если я сейчас скажу, что в России тоже есть многозонные счётчики и вообще, в разных регионах, цена за кВт разная, то это тоже будет для Вас откровением ?