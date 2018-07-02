|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57
Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18
в этом случае надо писать не для теоретиков, а для практиков и указывать сколько потреблено по дневному и ночному тарифу...
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:00
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
Цифры не ваши... А выводы ваши?
Или не ваши? Или одно из двух?
Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.
Я дал полную информацию из своего счета, из которой ясно выходит, что те цифры (summacut) и выводы на них основанные не верны.
Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:32
Так Вы мои выводы цитируете или после моего ника ставите чужие слова без знаков цитирования ? Есть такая функция на форуме, пользуйтесь на здоровье и другим не придётся догадываться, что Вы хотели сказать.
Вижу "многа букафф" и не вижу Вашего опровержения моего утверждения. Когда уже к делу перейдёте ?
Т.е. что-то ляпнуть и в кусты ? А кто за Вас должен Вашу точку зрения доказывать ? Я, что-ли ? А если аргументов нет, то может и говорить изначально не стоило, а ?
Полную ? А ну-ка уточнике в какой строчке Вашего первого сообщения было указано о Вашем многозонном счётчике ?
Для меня тоже иногда удивительно, что люди на финансовом форуме не умеют давать аргументацию на свои утверждения и совершенно не умеют вести дискуссию, а предпочитают убежать в кусты.
PS: Если я сейчас скажу, что в России тоже есть многозонные счётчики и вообще, в разных регионах, цена за кВт разная, то это тоже будет для Вас откровением ?
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:06
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
|