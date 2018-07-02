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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57

Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18

  Подолянин написав:
  Cler написав:100*0,90 + 220*1,68 = 459,60 грн...
Я же написал что есть счет от Киевэнерго: потреблено... НАЧИСЛЕНО...

Даю маячок для теоретиков: у меня двухзонный счетчик.

в этом случае надо писать не для теоретиков, а для практиков и указывать сколько потреблено по дневному и ночному тарифу... :D
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:00

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  LutsMan написав:...я процитировал часть сообщения summacut, это не мои цифры.
Цифры не ваши... А выводы ваши?
  LutsMan написав:Т.е. в Украине электрика дороже чем в России.
Или не ваши? Или одно из двух?
  LutsMan написав:И будете дальше всем доказывать...
Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.

Я дал полную информацию из своего счета, из которой ясно выходит, что те цифры (summacut) и выводы на них основанные не верны.

Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики :shock:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:32

  Подолянин написав:Цифры не ваши... А выводы ваши?

Так Вы мои выводы цитируете или после моего ника ставите чужие слова без знаков цитирования ? Есть такая функция на форуме, пользуйтесь на здоровье и другим не придётся догадываться, что Вы хотели сказать.

  Подолянин написав:
  LutsMan написав:Т.е. в Украине электрика дороже чем в России.
Или не ваши? Или одно из двух?

Вижу "многа букафф" и не вижу Вашего опровержения моего утверждения. Когда уже к делу перейдёте ?

  Подолянин написав:Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.

Т.е. что-то ляпнуть и в кусты ? А кто за Вас должен Вашу точку зрения доказывать ? Я, что-ли ? :) А если аргументов нет, то может и говорить изначально не стоило, а ?

  Подолянин написав:Я дал полную информацию из своего счета...

Полную ? А ну-ка уточнике в какой строчке Вашего первого сообщения было указано о Вашем многозонном счётчике ?

  Подолянин написав:Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики :shock:

Для меня тоже иногда удивительно, что люди на финансовом форуме не умеют давать аргументацию на свои утверждения и совершенно не умеют вести дискуссию, а предпочитают убежать в кусты.

PS: Если я сейчас скажу, что в России тоже есть многозонные счётчики и вообще, в разных регионах, цена за кВт разная, то это тоже будет для Вас откровением ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:06

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  LutsMan написав:чужие слова без знаков цитирования
вы сами используете.
Ваше утверждение про цену не верно. Еще раз повторить?
Мы про счетчики или про цену за киловатт? Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля.
Подолянин
 
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