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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57
Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18
в этом случае надо писать не для теоретиков, а для практиков и указывать сколько потреблено по дневному и ночному тарифу...
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:00
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
Цифры не ваши... А выводы ваши?
Или не ваши? Или одно из двух?
Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.
Я дал полную информацию из своего счета, из которой ясно выходит, что те цифры (summacut) и выводы на них основанные не верны.
Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:32
Так Вы мои выводы цитируете или после моего ника ставите чужие слова без знаков цитирования ? Есть такая функция на форуме, пользуйтесь на здоровье и другим не придётся догадываться, что Вы хотели сказать.
Вижу "многа букафф" и не вижу Вашего опровержения моего утверждения. Когда уже к делу перейдёте ?
Т.е. что-то ляпнуть и в кусты ? А кто за Вас должен Вашу точку зрения доказывать ? Я, что-ли ? А если аргументов нет, то может и говорить изначально не стоило, а ?
Полную ? А ну-ка уточнике в какой строчке Вашего первого сообщения было указано о Вашем многозонном счётчике ?
Для меня тоже иногда удивительно, что люди на финансовом форуме не умеют давать аргументацию на свои утверждения и совершенно не умеют вести дискуссию, а предпочитают убежать в кусты.
PS: Если я сейчас скажу, что в России тоже есть многозонные счётчики и вообще, в разных регионах, цена за кВт разная, то это тоже будет для Вас откровением ?
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:06
Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
вы сами используете.
Ваше утверждение про цену не верно. Еще раз повторить?
Мы про счетчики или про цену за киловатт? Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля.
Говорите, вы мне не мешаете. Только пока я не сказал про многотарифный счетчик никто из "экспертов" не указал почему цена за киловатт может быть разная. Просто не понимали как))
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:28
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:22
У меня в сообщении указано цитирование другого человека через тире и открытие скобок.
А у Вас в сообщении написано -"LutsMan писал(а): Если отталкиваться..." и далее пошли не мои слова, а другого человека. Я только поправил Вас, обратил внимание на оплошность, а Вы тут начинаете пеной исходить и сарказмом блистать. Тяжело признать - "Ошибся, извините." и всё, инцидент исчерпан ?
Когда я говорю, что электричество у нас дороже чем в России, то разве не понятно, что речь о цене за кВт ?
Опять за рыбу гроши - я до сих пор не давал никаких цифр. Вы хоть перечитайте ещё раз мои сообщения, что-ли, раз тяжело запомнить, что было на предыдущей странице обсуждения.
Уровень дискуссии - "школота". Ноу коммент.
Просто обычно когда люди говорят о сравнении чего-то, то "по-умолчанию" подразумеваются сравнимые вещи, а Вы только на 3-ей (!) странице спросили о чём речь "цена за кВт или за счётчик". А "втихаря" сравнивать однозонные и двузонные тарифы и ухахатываться от своей крутизны попахивает школотой, о чём я ранее уже писал.
Теперь о конкретных цифрах за кВт в России: более детально, по каждому городу и краю -
Москва 5.38 4.04 вся информация
Санкт-Петербург 4.32 3.24 вся информация
Барнаул 3.81 3.05 вся информация
Владивосток 3.54 2.83 вся информация
Волгоград 4.02 2.81 вся информация
Воронеж 3.53 2.47 вся информация
Екатеринбург 3.71 2.60 вся информация
Ижевск 3.57 2.50 вся информация
Иркутск 1.01 1.01 вся информация
Казань 3.56 2.49 вся информация
Краснодар 4.44 3.11 вся информация
Красноярск 2.37* 1.66* вся информация
Нижний Новгород 3.45* 2.48* вся информация
Новосибирск 2.49 2.49 вся информация
Омск 3.68 2.58 вся информация
Пермь 3.77 2.68 вся информация
Ростов-на-Дону 3.72* 2.60* вся информация
Самара 3.84 2.69 вся информация
Саратов 3.31 2.32 вся информация
Тольятти 3.84 2.69 вся информация
Тюмень 2.68 1.88 вся информация
Ульяновск 3.55 2.49 вся информация
Уфа 2.87 2.01 вся информация
Хабаровск 4.27 2.99 вся информация
Челябинск 2.03 2.12 вся информация
Для жителей сельской местности даётся скидка -30% от основного тарифа!
Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области, проживающего в сельских населеных пунктах
Одноставочный тариф на электроэнергию 0.707 руб за 1 кВт.ч
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
дневная зона (с 7 до 23 часов) 0.813 руб за 1 кВт.ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.ч
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 0.919 руб за 1 кВт.ч
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 0.707 руб за 1 кВт.ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.ч
Напоминаю - цены выше указаны в рублях!
Уважаемый, Подолянин, прошу показать мне в каком украинском селе сейчас цена 0,29 грн за кВт.
А ну-ка ? СЛАБО ???
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