Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

Додано: Сер 04 лип, 2018 21:22

Подолянин написав: чужие слова без знаков цитированиявы сами используете. чужие слова без знаков цитированиявы сами используете.

Подолянин написав: Мы про счетчики или про цену за киловатт? Мы про счетчики или про цену за киловатт?

Подолянин написав: Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля. Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля.

Подолянин написав: Говорите, вы мне не мешаете. Говорите, вы мне не мешаете.

Подолянин написав: Только пока я не сказал про многотарифный счетчик никто из "экспертов" не указал почему цена за киловатт может быть разная. Просто не понимали как)) Только пока я не сказал про многотарифный счетчик никто из "экспертов" не указал почему цена за киловатт может быть разная. Просто не понимали как))

У меня в сообщении указано цитирование другого человека через тире и открытие скобок.А у Вас в сообщении написано -"LutsMan писал(а): Если отталкиваться..." и далее пошли, а другого человека. Я только поправил Вас, обратил внимание на оплошность, а Вы тут начинаете пеной исходить и сарказмом блистать. Тяжело признать - "Ошибся, извините." и всё, инцидент исчерпан ?Когда я говорю, чтоу нас дороже чем в России, то разве не понятно, чтоОпять за рыбу гроши - я до сих пор не давал никаких цифр. Вы хоть перечитайте ещё раз мои сообщения, что-ли, раз тяжело запомнить, что было на предыдущей странице обсуждения.Уровень дискуссии - "школота". Ноу коммент.Просто обычно когда люди говорят о сравнении чего-то, то "по-умолчанию" подразумеваются сравнимые вещи, а Вы только на 3-ей (!) странице спросили о чём речь "цена за кВт или за счётчик". А "втихаря" сравнивать однозонные и двузонные тарифы и ухахатываться от своей крутизны попахивает школотой, о чём я ранее уже писал.Теперь о конкретных цифрах за кВт в России: более детально, по каждому городу и краю -, выборочно по самым крупным городам -Москва 5.38 4.04 вся информацияСанкт-Петербург 4.32 3.24 вся информацияБарнаул 3.81 3.05 вся информацияВладивосток 3.54 2.83 вся информацияВолгоград 4.02 2.81 вся информацияВоронеж 3.53 2.47 вся информацияЕкатеринбург 3.71 2.60 вся информацияИжевск 3.57 2.50 вся информацияИркутск 1.01 1.01 вся информацияКазань 3.56 2.49 вся информацияКраснодар 4.44 3.11 вся информацияКрасноярск 2.37* 1.66* вся информацияНижний Новгород 3.45* 2.48* вся информацияНовосибирск 2.49 2.49 вся информацияОмск 3.68 2.58 вся информацияПермь 3.77 2.68 вся информацияРостов-на-Дону 3.72* 2.60* вся информацияСамара 3.84 2.69 вся информацияСаратов 3.31 2.32 вся информацияТольятти 3.84 2.69 вся информацияТюмень 2.68 1.88 вся информацияУльяновск 3.55 2.49 вся информацияУфа 2.87 2.01 вся информацияХабаровск 4.27 2.99 вся информацияЧелябинск 2.03 2.12 вся информацияДля жителей сельской местности даётсяот основного тарифа!Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области, проживающего в сельских населеных пунктахОдноставочный тариф на электроэнергию 0.707 руб за 1 кВт.чТариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам сутокдневная зона (с 7 до 23 часов) 0.813 руб за 1 кВт.чночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.чТариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам сутокпиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 0.919 руб за 1 кВт.чполупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 0.707 руб за 1 кВт.чночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.чНапоминаю -выше указаныУважаемый, Подолянин, прошу показать мне в каком украинском селе сейчас цена 0,29 грн за кВт.А ну-ка ? СЛАБО ???