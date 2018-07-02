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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:57

Самое доступное электричество в украинском селе - как стемнело, накинул времянку на провода на улице и тырь до утра.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18

  Подолянин написав:
  Cler написав:100*0,90 + 220*1,68 = 459,60 грн...
Я же написал что есть счет от Киевэнерго: потреблено... НАЧИСЛЕНО...

Даю маячок для теоретиков: у меня двухзонный счетчик.

в этом случае надо писать не для теоретиков, а для практиков и указывать сколько потреблено по дневному и ночному тарифу... :D
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:00

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  LutsMan написав:...я процитировал часть сообщения summacut, это не мои цифры.
Цифры не ваши... А выводы ваши?
  LutsMan написав:Т.е. в Украине электрика дороже чем в России.
Или не ваши? Или одно из двух?
  LutsMan написав:И будете дальше всем доказывать...
Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.

Я дал полную информацию из своего счета, из которой ясно выходит, что те цифры (summacut) и выводы на них основанные не верны.

Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики :shock:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:32

  Подолянин написав:Цифры не ваши... А выводы ваши?

Так Вы мои выводы цитируете или после моего ника ставите чужие слова без знаков цитирования ? Есть такая функция на форуме, пользуйтесь на здоровье и другим не придётся догадываться, что Вы хотели сказать.

  Подолянин написав:
  LutsMan написав:Т.е. в Украине электрика дороже чем в России.
Или не ваши? Или одно из двух?

Вижу "многа букафф" и не вижу Вашего опровержения моего утверждения. Когда уже к делу перейдёте ?

  Подолянин написав:Это не ко мне. Не понимаю когда зраду зрадную придумывают из ерунды.

Т.е. что-то ляпнуть и в кусты ? А кто за Вас должен Вашу точку зрения доказывать ? Я, что-ли ? :) А если аргументов нет, то может и говорить изначально не стоило, а ?

  Подолянин написав:Я дал полную информацию из своего счета...

Полную ? А ну-ка уточнике в какой строчке Вашего первого сообщения было указано о Вашем многозонном счётчике ?

  Подолянин написав:Не ожидал, что те кто отписывается на экономическом форуме в теме о тарифах на электроэнергию не знают что существуют многотарифные счетчики :shock:

Для меня тоже иногда удивительно, что люди на финансовом форуме не умеют давать аргументацию на свои утверждения и совершенно не умеют вести дискуссию, а предпочитают убежать в кусты.

PS: Если я сейчас скажу, что в России тоже есть многозонные счётчики и вообще, в разных регионах, цена за кВт разная, то это тоже будет для Вас откровением ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:06

Re: Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

  LutsMan написав:чужие слова без знаков цитирования
вы сами используете.
Ваше утверждение про цену не верно. Еще раз повторить?
Мы про счетчики или про цену за киловатт? Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля.
  LutsMan написав:PS: Если я сейчас скажу,...
Говорите, вы мне не мешаете. Только пока я не сказал про многотарифный счетчик никто из "экспертов" не указал почему цена за киловатт может быть разная. Просто не понимали как))
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:28

  Cler написав:а Казахстан какое отношение имеет к Европе?...

Мадам, есть такой предмет - география. Это то, что вы активно прогуливали в школе
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:22

  Подолянин написав:чужие слова без знаков цитированиявы сами используете.

У меня в сообщении указано цитирование другого человека через тире и открытие скобок.
А у Вас в сообщении написано -"LutsMan писал(а): Если отталкиваться..." и далее пошли не мои слова, а другого человека. Я только поправил Вас, обратил внимание на оплошность, а Вы тут начинаете пеной исходить и сарказмом блистать. Тяжело признать - "Ошибся, извините." и всё, инцидент исчерпан ?

  Подолянин написав:Мы про счетчики или про цену за киловатт?

Когда я говорю, что электричество у нас дороже чем в России, то разве не понятно, что речь о цене за кВт ?
  Подолянин написав:Раз вы в самом начале упустили это из виду, то хватит цепляться к словам. Я привел факт а вы - ЧУЖОЙ справочник Стеля.

Опять за рыбу гроши - я до сих пор не давал никаких цифр. Вы хоть перечитайте ещё раз мои сообщения, что-ли, раз тяжело запомнить, что было на предыдущей странице обсуждения.
  Подолянин написав:Говорите, вы мне не мешаете.

Уровень дискуссии - "школота". Ноу коммент.
  Подолянин написав:Только пока я не сказал про многотарифный счетчик никто из "экспертов" не указал почему цена за киловатт может быть разная. Просто не понимали как))

Просто обычно когда люди говорят о сравнении чего-то, то "по-умолчанию" подразумеваются сравнимые вещи, а Вы только на 3-ей (!) странице спросили о чём речь "цена за кВт или за счётчик". А "втихаря" сравнивать однозонные и двузонные тарифы и ухахатываться от своей крутизны попахивает школотой, о чём я ранее уже писал.

Теперь о конкретных цифрах за кВт в России: более детально, по каждому городу и краю - https://energovopros.ru/issledovania/23 ... 883/#tarif, выборочно по самым крупным городам - https://energovopros.ru/issledovania/2322/2323/34883/

Москва 5.38 4.04 вся информация
Санкт-Петербург 4.32 3.24 вся информация
Барнаул 3.81 3.05 вся информация
Владивосток 3.54 2.83 вся информация
Волгоград 4.02 2.81 вся информация
Воронеж 3.53 2.47 вся информация
Екатеринбург 3.71 2.60 вся информация
Ижевск 3.57 2.50 вся информация
Иркутск 1.01 1.01 вся информация
Казань 3.56 2.49 вся информация
Краснодар 4.44 3.11 вся информация
Красноярск 2.37* 1.66* вся информация
Нижний Новгород 3.45* 2.48* вся информация
Новосибирск 2.49 2.49 вся информация
Омск 3.68 2.58 вся информация
Пермь 3.77 2.68 вся информация
Ростов-на-Дону 3.72* 2.60* вся информация
Самара 3.84 2.69 вся информация
Саратов 3.31 2.32 вся информация
Тольятти 3.84 2.69 вся информация
Тюмень 2.68 1.88 вся информация
Ульяновск 3.55 2.49 вся информация
Уфа 2.87 2.01 вся информация
Хабаровск 4.27 2.99 вся информация
Челябинск 2.03 2.12 вся информация

Для жителей сельской местности даётся скидка -30% от основного тарифа!

Тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области, проживающего в сельских населеных пунктах
Одноставочный тариф на электроэнергию 0.707 руб за 1 кВт.ч
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
дневная зона (с 7 до 23 часов) 0.813 руб за 1 кВт.ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.ч
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 0.919 руб за 1 кВт.ч
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 0.707 руб за 1 кВт.ч
ночная зона (с 23 до 7 часов) 0.471 руб за 1 кВт.ч

Напоминаю - цены выше указаны в рублях!

Уважаемый, Подолянин, прошу показать мне в каком украинском селе сейчас цена 0,29 грн за кВт.

А ну-ка ? СЛАБО ??? :D
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:11

LutsMan, о каком инциденте речь?
В статье колонка с ценой. Из этой колонки видно где дешевле, но у вас свое мнение и цифры взятые с потолка. Ок.
Вы нашли на россии цену дешевле чем у нас? Поздравляю. Напишите автору статьи об этом. А лучше сразу в riarating (табличка от туда)! Скажите что они там считать у себя не умеют.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:50

  Подолянин написав:LutsMan, о каком инциденте речь?

Прочитайте своё же сообщение от Пн 02 июл, 2018 07:26
До сих пор не поняли, где Вы мне приписали чужие слова ?

  Подолянин написав:В статье колонка с ценой. Из этой колонки видно где дешевле

На заборе тоже написано. Вы всему верите ?

  Подолянин написав:но у вас свое мнение и цифры взятые с потолка.

Ссылки на сайт Вам мало ? Какие ещё нужны доказательства ?

  Подолянин написав:Вы нашли на россии цену дешевле чем у нас? Поздравляю. Напишите автору статьи об этом. А лучше сразу в riarating (табличка от туда)! Скажите что они там считать у себя не умеют.

Если со мной будет автор статьи спорить, то я ему отвечу, а пока пусть каждый за себя отвечает - от Вас не вижу никаких конкретных аргументов в пользу Вашей точки зрения (типа, в Украине электрика дешевле).
LutsMan
 
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  #<123
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