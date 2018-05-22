Кількість електромобілів в Україні щороку зростає,
Дивися повний текст Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч електромобілів.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:22
Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч електромобілів.
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:22
когда за электромобили начнут платить дорожный сбор?...оплатить дорожный сбор за электромобили должны с момента регистрации, т.е. за все время использования дорог... почему я должен оплачивать дорожный сбор за владельцев электромобилей?
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