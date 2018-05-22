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Українськими дорогами їздять
вже більш ніж сім тисяч...

Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:22

Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість електромобілів в Україні щороку зростає,

Дивися повний текст Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:22

когда за электромобили начнут платить дорожный сбор?...оплатить дорожный сбор за электромобили должны с момента регистрации, т.е. за все время использования дорог... почему я должен оплачивать дорожный сбор за владельцев электромобилей?
germ
 
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Прекрасна статистика і прекрасна динаміка. І це тільки початок - нинішній електромобільний бум забезпечується першим поколінням електромобілів (читай - Ніссан Ліф). З 2017 року розпочалися продажі електромобілів другого покоління - з запасом ходу на одному заряді 300-400 км. Ще рік-два, і вони масово з'являться в Україні.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:08

germ, як тільки буде запроваджений збір на машини з ДВЗ за забруднення ними повітря - так зразу можна запровадити дорожний збір. Відповідно до щорічного пробігу, наприклад, 5 грн на 100 км.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:22

У соседнего дома по вечерам стал регулярно парковаться Лиф с наклейкой UBER - видимо водитель приезжает домой на ужин, а таксовать на электричке выгодно.

як тільки буде запроваджений збір на машини з ДВЗ за забруднення ними повітря - так зразу можна запровадити дорожний збір. Відповідно до щорічного пробігу, наприклад, 5 грн на 100 км.


В Калифорнии планируют ввести налог на электромобили с 2020 года - 100 долларов в год.
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