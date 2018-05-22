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Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:40
Sharpe
Все водители бензиновых и дизельных автомобилей сейчас платят дорожный налог через повышенный акциз на топливо... водители электромобилей не платят дорожный налог... дорогами пользуются а налог не платят... привязать уплату дорожного налога водителями электромобилей после установки светофоров на Марсе, интересная идея... но я подаю только на хлеб, скидываться совсем не бедным водителям электромобилей не правильно..
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:29
germ написав:Sharpe
Все водители бензиновых и дизельных автомобилей сейчас платят дорожный налог через повышенный акциз на топливо... водители электромобилей не платят дорожный налог... дорогами пользуются а налог не платят... привязать уплату дорожного налога водителями электромобилей после установки светофоров на Марсе, интересная идея... но я подаю только на хлеб, скидываться совсем не бедным водителям электромобилей не правильно..
Можете считать это дотацией от государства. За зеленую энергию же доплачивают и ниче... Как по мне, в городах миллионниках надо брать еще эко сбор с бензиновых и дизельных авто старше 10 лет, а машины старше 15 лет запретить. Заехал в черту города на корыте - заплати штраф.
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