Українськими дорогами їздять вже більш ніж сім тисяч...

Додано: Пон 02 лип, 2018 22:31

germ



Далеко не всегда водители электромобилей - "небедные". Мало кто покупает новый лиф - почти всегда он был в употреблении (и часто был бит), батарея восстановлена. Это стоит, скажем, 11-15 куе. По сравнению со средним ценником автосалона - это дорого? Скорее - имхо, статистикой не владею, - дешево.



У лифа масса ограничений, которые, тем не менее, экологии способствуют. Вот я из Бердянска в Кировоград лифом не поеду (а бывает очень надо) - а на поезде или автобусе на меня одного приходится выброс поменьше, чем поедь я на авто с бензиновым двигателем. Как бы откуда не возьми - профит для экологии (особенно с учетом того, что доля атомной генерации довольно высока)