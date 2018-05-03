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Xiaomi випустила клон iPhone X
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Ключовими особливостями смартфону Redmi 6 Pro є штучний інтелект і сканер обличчя.
Дивися повний текст Xiaomi випустила клон iPhone X
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:19
Китайцы наше всё. 100 баксов и вы похожи на мажора.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:52
150 эта модель будет стоить
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