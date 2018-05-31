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Зарплата французького
топ-менеджера Toyota втричі...

Зарплата французького топ-менеджера Toyota втричі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:22

Зарплата французького топ-менеджера Toyota втричі...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата найбільш високооплачуваного топ-менеджера японського автоконцерну Toyota Motor Corp. Дідьє Леруа, головного директора з конкурентоспроможності, в минулому році зросла на 50%, до 1 млрд єн ($9,4 млн), пише Dow Jones з посиланням на документи компанії.

Дивися повний текст Зарплата французького топ-менеджера Toyota втричі перевищила дохід президента компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:23

И никто не бегает и не спрашивает, а почему Васе больше заплатили.
Ratatui
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