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Зарплата французького топ-менеджера Toyota втричі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Зарплата найбільш високооплачуваного топ-менеджера японського автоконцерну Toyota Motor Corp. Дідьє Леруа, головного директора з конкурентоспроможності, в минулому році зросла на 50%, до 1 млрд єн ($9,4 млн), пише Dow Jones з посиланням на документи компанії.
Дивися повний текст Зарплата французького топ-менеджера Toyota втричі перевищила дохід президента компанії
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:23
И никто не бегает и не спрашивает, а почему Васе больше заплатили.
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