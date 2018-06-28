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Статбюро Польщі порахувало,
скільки українці витрачають...

Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:02

Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2018 року наші громадяни витратили в цій країні понад 11 млрд грн.

Дивися повний текст Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають на покупки в їхній країні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:03

И шо, никто не сказал им всем что они много жрут?!
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