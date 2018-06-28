У першому кварталі 2018 року наші громадяни витратили в цій країні понад 11 млрд грн.
Дивися повний текст Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають на покупки в їхній країні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лип, 2018 14:02
Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Статбюро Польщі порахувало, скільки українці витрачають на покупки в їхній країні.
Зараз переглядають цей форум: bdrjnb, pohl-elena і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|