3,5 тисяч шведів вбудували собі в руку крихітний RFID-чіп, яким можна оплачувати покупки.
Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
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Додано: Нед 01 лип, 2018 16:17
У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...
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Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
Додано: Нед 01 лип, 2018 16:49
Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип. И что интересно, ведь все в точности по писанию, которому десятки веков и когда из "современных технологий" было колесо, кирпичи и гвозди.
Опа, а предыдущего комментатора, с цитатой из Библии, уже не вижу - подтерли оперативно. Не нравится здесь правда.
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