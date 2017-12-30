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У Швеції набирає популярності
оплата чіпом, вбудованим у...

У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:17

У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

Пропонуємо до обговорення:
3,5 тисяч шведів вбудували собі в руку крихітний RFID-чіп, яким можна оплачувати покупки.

Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:49

Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип. И что интересно, ведь все в точности по писанию, которому десятки веков и когда из "современных технологий" было колесо, кирпичи и гвозди.

Опа, а предыдущего комментатора, с цитатой из Библии, уже не вижу - подтерли оперативно. Не нравится здесь правда.
EKO
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