3,5 тисяч шведів вбудували собі в руку крихітний RFID-чіп, яким можна оплачувати покупки.
Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
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Додано: Нед 01 лип, 2018 16:17
У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
Додано: Нед 01 лип, 2018 16:49
Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип. И что интересно, ведь все в точности по писанию, которому десятки веков и когда из "современных технологий" было колесо, кирпичи и гвозди.
Опа, а предыдущего комментатора, с цитатой из Библии, уже не вижу - подтерли оперативно. Не нравится здесь правда.
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:03
О, ужас! Как дальше жить? Мы все умрем!
Сказки про пророчества, число зверя и прочее можно оставить для хомячков. Современный человек уже бесконечно далек от того мракобесия. Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах. Чем меньше мракобесов в стране, тем выше уровень жизни - вот то и есть горькая правда.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:26
Никак не зависит. Американцы - достаточно верующая нация и это никак не мешает им жить весьма неплохо, Эмираты, Катар, Кувейт вообще поголовно верующие, и живут неплохо. Чтобы далеко не ходить - Польша весьма верующая страна.
Впрочем атеизм - это также всего лишь одна из разновидностей религии, атеисты истинно веруют, что Бога нет.
Додано: Нед 01 лип, 2018 17:59
Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов. Почувствуйте разницу. так что не стоит атеистов приплетать к мракобесам. Эмираты, Катар, Кувейт - чисто за счет нефти.
Достаточно посмотреть на евробарометр -
Востаннє редагувалось deniska в Нед 01 лип, 2018 18:13, всього редагувалось 2 разів.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
Додано: Нед 01 лип, 2018 18:08
Раньше воровали кошельки, сумки, а теперь будут воровать руки пальцы, ж**ы или куда там еще придумают его запхнуть. Кроме того при приветствии за руку будут считывать информацию, стирать/портить чипы, а еще появится фраудинг в общественном транспорте, проедишься так в автобусе плотненько, поднесут втихаря терминальчик и оплатишь чью-то покупку... море непаханное для деятельности
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