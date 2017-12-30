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У Швеції набирає популярності
оплата чіпом, вбудованим у...

У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:17

У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

Пропонуємо до обговорення:
3,5 тисяч шведів вбудували собі в руку крихітний RFID-чіп, яким можна оплачувати покупки.

Дивися повний текст У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у руку (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:49

Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип. И что интересно, ведь все в точности по писанию, которому десятки веков и когда из "современных технологий" было колесо, кирпичи и гвозди.

Опа, а предыдущего комментатора, с цитатой из Библии, уже не вижу - подтерли оперативно. Не нравится здесь правда.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:03

  EKO написав:Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип. И что интересно, ведь все в точности по писанию, которому десятки веков и когда из "современных технологий" было колесо, кирпичи и гвозди.

О, ужас! Как дальше жить? Мы все умрем! :)
Сказки про пророчества, число зверя и прочее можно оставить для хомячков. Современный человек уже бесконечно далек от того мракобесия. Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах. Чем меньше мракобесов в стране, тем выше уровень жизни - вот то и есть горькая правда.
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deniska
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:25

То что пророчества трутся, ни о чем не говорит ?
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:26

  deniska написав:Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах.


Никак не зависит. Американцы - достаточно верующая нация и это никак не мешает им жить весьма неплохо, Эмираты, Катар, Кувейт вообще поголовно верующие, и живут неплохо. Чтобы далеко не ходить - Польша весьма верующая страна.
Впрочем атеизм - это также всего лишь одна из разновидностей религии, атеисты истинно веруют, что Бога нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:59

  freeze написав:
  deniska написав:Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах.

Никак не зависит. Американцы - достаточно верующая нация и это никак не мешает им жить весьма неплохо, Эмираты, Катар, Кувейт вообще поголовно верующие, и живут неплохо. Чтобы далеко не ходить - Польша весьма верующая страна.
Впрочем атеизм - это также всего лишь одна из разновидностей религии, атеисты истинно веруют, что Бога нет.

Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов. Почувствуйте разницу. так что не стоит атеистов приплетать к мракобесам. Эмираты, Катар, Кувейт - чисто за счет нефти. И то, в ОАЭ буквально недавно разрешили женщинам водить машины и всячески расширили их права, так что даже там религия отступает в угоду цивилизованному миру.
Достаточно посмотреть на евробарометр - https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism корелляция не совсем четкая, но зависимость уровня жизни от количества верующих просматривается. В США кстати количество верующих снижается. Религия изживает себя в цивилизованном мире. Современному развитому человеку религия просто не нужна, т.к. религия ограничивает его развитие.
Востаннє редагувалось deniska в Нед 01 лип, 2018 18:43, всього редагувалось 4 разів.
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deniska
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:08

Раньше воровали кошельки, сумки, а теперь будут воровать руки пальцы, ж**ы или куда там еще придумают его запхнуть. Кроме того при приветствии за руку будут считывать информацию, стирать/портить чипы, а еще появится фраудинг в общественном транспорте, проедишься так в автобусе плотненько, поднесут втихаря терминальчик и оплатишь чью-то покупку... море непаханное для деятельности
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:34

Тетрадка в которую долги записывают в сельском магазинчике- то тоже пророчество про число зверя? там ведь подушно должников пишут, клеймят: Жора, 2 месяца просрочка оплаты. Как же жить теперь то с этим?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:07

  deniska написав:Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов.


От перемены слов в предложении смысл предложения меняется мало. Отсутствие веры - вера в отсутствие, то просто игра слов.

  deniska написав:что не стоит атеистов приплетать к мракобесам

Приплетать бОльшую часть Нобелевских лауреатов к мракобесам, это методологически странно, в то же время орду воинствующих атеистов-коммуняк или полпотовцев к прогрессивным умам, также странно.
freeze
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