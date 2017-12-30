У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:35

  freeze написав:
  deniska написав:Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах.


Никак не зависит. Американцы - достаточно верующая нация и это никак не мешает им жить весьма неплохо, Эмираты, Катар, Кувейт вообще поголовно верующие, и живут неплохо. Чтобы далеко не ходить - Польша весьма верующая страна.
Впрочем атеизм - это также всего лишь одна из разновидностей религии, атеисты истинно веруют, что Бога нет.

не-не-не- Америка исключение. Польша весьма умеренно развитая страна, на сегодня. Про Катар и Эмираты без комментариев :mrgreen: Вы б еще Израиль привели в пример, кстати- но.1 во многих областях.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:42

  freeze написав:
  deniska написав:Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов.

От перемены слов в предложении смысл предложения меняется мало. Отсутствие веры - вера в отсутствие, то просто игра слов.

я думал, что доказывать нужно наличие, а не отсутствие
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:43

  antonivs3 написав:
  freeze написав:
  deniska написав:Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов.

От перемены слов в предложении смысл предложения меняется мало. Отсутствие веры - вера в отсутствие, то просто игра слов.

я думал, что доказывать нужно наличие, а не отсутствие


Наличие отсутствия, или отсутствие наличия ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:45

существования чего-либо
ps я неверующий
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:51

  antonivs3 написав:существования чего-либо
ps я неверующий


Значит вы искренне верите, что Бога нет. Иначе вы бы верили, что Бог есть. А какой третий вариант может быть еще?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:07

  freeze написав:
  antonivs3 написав:существования чего-либо
ps я неверующий

Значит вы искренне верите, что Бога нет. Иначе вы бы верили, что Бог есть. А какой третий вариант может быть еще?

Третий вариант - не верить, но и не отрицать его существования: "Может он есть, а может его и нет."
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
deniska
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