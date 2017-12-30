У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

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deniska написав:Достаточно взглянуть на зависимость уровня жизни от процента верующих, в разных странах.
Никак не зависит. Американцы - достаточно верующая нация и это никак не мешает им жить весьма неплохо, Эмираты, Катар, Кувейт вообще поголовно верующие, и живут неплохо. Чтобы далеко не ходить - Польша весьма верующая страна. Впрочем атеизм - это также всего лишь одна из разновидностей религии, атеисты истинно веруют, что Бога нет.
не-не-не- Америка исключение. Польша весьма умеренно развитая страна, на сегодня. Про Катар и Эмираты без комментариев Вы б еще Израиль привели в пример, кстати- но.1 во многих областях.