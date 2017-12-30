У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:43
antonivs3 написав: freeze написав: deniska написав:
Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов.
От перемены слов в предложении смысл предложения меняется мало. Отсутствие веры - вера в отсутствие, то просто игра слов.
я думал, что доказывать нужно наличие, а не отсутствие
Наличие отсутствия, или отсутствие наличия ?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:45
существования чего-либо
ps я неверующий
Савченко Так!
antonivs3
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:51
antonivs3 написав:
существования чего-либо
ps я неверующий
Значит вы искренне верите, что Бога нет. Иначе вы бы верили, что Бог есть. А какой третий вариант может быть еще?
freeze
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Додано: Нед 01 лип, 2018 21:07
freeze написав: antonivs3 написав:
существования чего-либо
ps я неверующий
Значит вы искренне верите, что Бога нет. Иначе вы бы верили, что Бог есть. А какой третий вариант может быть еще?
Третий вариант - не верить, но и не отрицать его существования: "Может он есть, а может его и нет."
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deniska
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:03
freeze нет, вы напутали pps я не атеист
Савченко Так!
antonivs3
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:06
deniska называется агностицизм. есть разновидность третьего варианта, назовем её 3-бис: отъебись от меня со своими внутренними терзаниями. или, цензурный вариант: не парься, будь счастлив)
Савченко Так!
antonivs3
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:30
antonivs3 написав: deniska
называется агностицизм.
есть разновидность третьего варианта, назовем её 3-бис:
отъебись от меня со своими внутренними терзаниями.
или, цензурный вариант: не парься, будь счастлив)
цитирую из википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
В самом широком смысле атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов
Я думаю что не принципиально, как именно это называть - атеизм, агностицизм и т.д.
Главное что я не мракобес. Хотя нет, я - пастафарианин
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
deniska
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:43
Коллайдером тоже пугали, типа вход в другой мир...
Как по мне, кошелёк за пазухой, тот же чип...так что теперь, его не носить и ждать что сверху накормят...
Чукча2
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:15
Лучше бы человек не чипами замарачивался, а думал как ограничить войны и помогать ближнему.Можно иметь умеренную веру в Бога в сердце и душе (в церковь не ходить)... и не воровать,б***, убивать и т.д.А можно быть проповедником и ездить каждую пятницу в сауну с девками на украденные пожертвования для церкви.
Каждый проповедник кричит, что он не грешит, бросает в лужу слова...ведь это игра (с)
Чукча2
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:21
freeze написав: antonivs3 написав: freeze написав:
[quote="4398143:deniska"]Атеизм — простое отсутствие веры в существование любого из богов, а не вера в отсутствие богов.
От перемены слов в предложении смысл предложения меняется мало. Отсутствие веры - вера в отсутствие, то просто игра слов.
я думал, что доказывать нужно наличие, а не отсутствие
Наличие отсутствия, или отсутствие наличия ?[/quote]А агностиков вы куда отнесете?
Faceless
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