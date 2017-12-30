У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...

Додано: Пон 02 лип, 2018 13:06

Мда, нашли место для философских дискуссий (на эконом. форуме)По теме: все есть хорошо, что пользуется спросом, т.к. это создает разнообразие и двигает научно-тех. прогресс. Думаю, пора задуматься о мозговых имплантах (примет Маску с его NeuroLink), кибермозгах в обозримом будущем (посмотрите GITS кому не лень). Это всего-лишь инструмент, который позволит(яет) быть более конкурентным во всех аспектах. Точно так же, как ПК, смартфон, GPS...В этом плане обидно за банановые республики, т.к. прогресс до нас может так и не дойти.Оффтоп: религия в 21 (информационном) веке, одним словом, - зло. Не путайте веру с религией. Религию придумали и реализовали люди для управления себе подобным скотом. Со всеми вытекающими. Да и сам вопрос о возможном существовании бога (богов) не имеет смысла. Погуглите игностицизм.Главная проблема заключается в том, что, вероятно, 95% или более людей не владеет элементарными знаниями и логическим мышлением, и ведется на разного рода "авторитетов", которые злоупотребляют доверием к ним. "Для нищих духом должен быть царь и бог" (с). А тут недалеко и до политики (агрессивный популизм - чем не религия). Так что, мракобесие это обширный термин, затрагивающий много сфер, а не только религию. И, к сожалению, я не вижу вариантом преодоления этого явления в ближайшее время (даже в развитых странах, не то что в банановых республиках). Там что мы все умрем (с)