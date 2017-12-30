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У Швеції набирає популярності оплата чіпом, вбудованим у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:20
EKO написав:
Вот и после такого не верь пророчествам. "Число зверя" уже на любом товаре в штрихкоде. Теперь в руке бесконтактный чип.
Вопрос не в числах, а в месте, где будет внедрен чип.
Например, в руке - для расчетов, типа дебетовой карты банка. А банков ведь хороших много разных... В заднице - сро(а)чный вклад, возврат которого может быть ограничен говнопостановой, или же наоборот, скажут: "Во! Задницу наел", - если по окончанию все будет ok! Кредитные чипы можно засунуть туда же, чтобы в случае просрочки коллекторам знать, где эта недобросовестная задница находится и откуда потом трясти или же навалять.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:25
Faceless написав:
А агностиков вы куда отнесете?
Возможно агностики последователи известного апостола Фомы неверующего:
Фома отсутствовал при первом по Воскресении из мёртвых явлении Иисуса Христа другим апостолам и, узнав от них, что Иисус воскрес из мёртвых и приходил к ним, сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Ин. 20:25)
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:26
без обратной связи - бесполезная и даже вредная штука, т.к. контролировать списание средств без дополнительного оборудования человек не может, а значит повышается риск банальной кражи денег. А т.к. для контроля нужен тот же смарт, то непонятно чем хуже тогда NFC? Можно использовать этот чип как ключ доступа, но как средство расчета - рискованно. И если карту с бесконтактной оплатой можно положит в фольгированный отсек в кошельке, то носить перчатку на руке - это уже перебор. ИМХО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:06
Мда, нашли место для философских дискуссий (на эконом. форуме)
По теме: все есть хорошо, что пользуется спросом, т.к. это создает разнообразие и двигает научно-тех. прогресс. Думаю, пора задуматься о мозговых имплантах (примет Маску с его NeuroLink), кибермозгах в обозримом будущем (посмотрите GITS кому не лень). Это всего-лишь инструмент, который позволит(яет) быть более конкурентным во всех аспектах. Точно так же, как ПК, смартфон, GPS...
В этом плане обидно за банановые республики, т.к. прогресс до нас может так и не дойти.
Оффтоп: религия в 21 (информационном) веке, одним словом, - зло. Не путайте веру с религией. Религию придумали и реализовали люди для управления себе подобным скотом. Со всеми вытекающими. Да и сам вопрос о возможном существовании бога (богов) не имеет смысла. Погуглите игностицизм.
Главная проблема заключается в том, что, вероятно, 95% или более людей не владеет элементарными знаниями и логическим мышлением, и ведется на разного рода "авторитетов", которые злоупотребляют доверием к ним. "Для нищих духом должен быть царь и бог" (с). А тут недалеко и до политики (агрессивный популизм - чем не религия). Так что, мракобесие это обширный термин, затрагивающий много сфер, а не только религию. И, к сожалению, я не вижу вариантом преодоления этого явления в ближайшее время (даже в развитых странах, не то что в банановых республиках). Там что мы все умрем (с)
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se64plus
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