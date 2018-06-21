Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Додано: Нед 01 лип, 2018 21:37

Те, кто отдал всё Государству стоят под ВР.... - с протянутой рукой ждут обещанного.



Те, кто думал, что в Украине есть "законы" - курят окончательное решение ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины".(больше 12 тысяч)



Вор никогда не рассчитывается по долгам!

Как раз безрассудный криминал от власти топит Государство этой формулой.

Отсюда - слово деньги(доход) и государство несовместимы.(процветает только чёрный криминал)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.