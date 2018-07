Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46

Не работай на дядю — высказывание ленивых и, зачастую, низкоквалифицированных работников, почти не обладающих какими-либо специфическими профессиональными умениями, не оборудованных моском и поэтому пригодных только для работы в каком-нибудь макдональдсе или офисным планктоном. Выброс часто происходит из-за доставшего начальника в совокупности с неспособностью послать всех на*** и найти хорошую самостоятельную работу или хотя бы вменяемого начальника.



При 2—3 итерациях въедается в сознание и не изгоняется даже наличием вменяемого «дяди» и располагающей к продуктивной работе атмосферой. Тем не менее, мечта о том, как он, Вася Пупкин, однажды сломает постылый хлев, и как прекрасно будет там, за его стенами, на свободе, без упомянутого дяди, — остаётся.



В реальности эта мысль по нехитрой логической цепочке («не работай на дядю» + «без дяди совсем ничего не получается») превращается в «да, на дядю, но не работать!». Заниматься чем угодно и как угодно, кроме полезной деятельности, и мечтать о предстоящих пятнице и выходных на даче.



В результате это собственное дело заканчивается поездками в Польшу на сбор клубники и кухонным обсуждением Порошенко.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda