Найчастіше йдуть у торгівлю і послуги, але 8 з 10 бізнесменів прогорають.
Дивися повний текст Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати на державу.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46
Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати на державу.
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46
Не работай на дядю — высказывание ленивых и, зачастую, низкоквалифицированных работников, почти не обладающих какими-либо специфическими профессиональными умениями, не оборудованных моском и поэтому пригодных только для работы в каком-нибудь макдональдсе или офисным планктоном. Выброс часто происходит из-за доставшего начальника в совокупности с неспособностью послать всех на*** и найти хорошую самостоятельную работу или хотя бы вменяемого начальника.
При 2—3 итерациях въедается в сознание и не изгоняется даже наличием вменяемого «дяди» и располагающей к продуктивной работе атмосферой. Тем не менее, мечта о том, как он, Вася Пупкин, однажды сломает постылый хлев, и как прекрасно будет там, за его стенами, на свободе, без упомянутого дяди, — остаётся.
В реальности эта мысль по нехитрой логической цепочке («не работай на дядю» + «без дяди совсем ничего не получается») превращается в «да, на дядю, но не работать!». Заниматься чем угодно и как угодно, кроме полезной деятельности, и мечтать о предстоящих пятнице и выходных на даче.
В результате это собственное дело заканчивается поездками в Польшу на сбор клубники и кухонным обсуждением Порошенко.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:05
Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..
"Не работай на дядю" - Тема для пьяньіх базаров. По популярности сразу после "тьі меня уважаешь?!"
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:37
Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..
Те, кто отдал всё Государству стоят под ВР.... - с протянутой рукой ждут обещанного.
Те, кто думал, что в Украине есть "законы" - курят окончательное решение ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины".(больше 12 тысяч)
Вор никогда не рассчитывается по долгам!
Как раз безрассудный криминал от власти топит Государство этой формулой.
Отсюда - слово деньги(доход) и государство несовместимы.(процветает только чёрный криминал)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11
не могу понять - кто, в таком случае, у керма страны и доит этих же украинцев?
Если украинец не хочет работать на дядю, то выходит два пути - или стать дядей, то есть керманычем; или затихариться и забить болт на государство. Я правильно понимаю?
РОШЕН
ФУФЛО
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