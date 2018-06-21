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Українці воліють відкрити
власну справу, ніж працювати...

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше йдуть у торгівлю і послуги, але 8 з 10 бізнесменів прогорають.

Дивися повний текст Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати на державу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:46

Не работай на дядю — высказывание ленивых и, зачастую, низкоквалифицированных работников, почти не обладающих какими-либо специфическими профессиональными умениями, не оборудованных моском и поэтому пригодных только для работы в каком-нибудь макдональдсе или офисным планктоном. Выброс часто происходит из-за доставшего начальника в совокупности с неспособностью послать всех на*** и найти хорошую самостоятельную работу или хотя бы вменяемого начальника.

При 2—3 итерациях въедается в сознание и не изгоняется даже наличием вменяемого «дяди» и располагающей к продуктивной работе атмосферой. Тем не менее, мечта о том, как он, Вася Пупкин, однажды сломает постылый хлев, и как прекрасно будет там, за его стенами, на свободе, без упомянутого дяди, — остаётся.

В реальности эта мысль по нехитрой логической цепочке («не работай на дядю» + «без дяди совсем ничего не получается») превращается в «да, на дядю, но не работать!». Заниматься чем угодно и как угодно, кроме полезной деятельности, и мечтать о предстоящих пятнице и выходных на даче.

В результате это собственное дело заканчивается поездками в Польшу на сбор клубники и кухонным обсуждением Порошенко.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:05

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

"Не работай на дядю" - Тема для пьяньіх базаров. По популярности сразу после "тьі меня уважаешь?!"
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:37

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

Те, кто отдал всё Государству стоят под ВР.... - с протянутой рукой ждут обещанного.

Те, кто думал, что в Украине есть "законы" - курят окончательное решение ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины".(больше 12 тысяч)

Вор никогда не рассчитывается по долгам!
Как раз безрассудный криминал от власти топит Государство этой формулой.
Отсюда - слово деньги(доход) и государство несовместимы.(процветает только чёрный криминал)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11

не могу понять - кто, в таком случае, у керма страны и доит этих же украинцев?
Если украинец не хочет работать на дядю, то выходит два пути - или стать дядей, то есть керманычем; или затихариться и забить болт на государство. Я правильно понимаю?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:31

Навеяло- "Ежегодно крепостной отдавал феодалу часть продуктов из своего хозяйства - зерно, скот, птицу, яйца, а также пряжу, домотканное полотно. Эта повинность называлась оброком.
В результате у крестьянина оставалась лишь малая часть того, что он получал от своего хозяйства ценой тяжёлого повседневного труда. И всё-таки положение крепостного было лучше, чем положение раба в древности. Крепостной крестьянин, у которого было своё хозяйство, стремился лучше обрабатывать землю, чтобы собрать более высокий урожай. Тогда после уплаты оброка и десятины он смог бы больше оставить и для себя. У крепостного был свой дом и своя семья, которую нужно было кормить. Поэтому в отличие от раба крепостной крестьянин был заинтересован в результатах своего труда.."
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:37

  swan forever написав:не могу понять - кто, в таком случае, у керма страны и доит этих же украинцев?
Если украинец не хочет работать на дядю, то выходит два пути - или стать дядей, то есть керманычем; или затихариться и забить болт на государство. Я правильно понимаю?


Так и живем. Народ крутит дули власти, причем даже на выборах выбирают не того кто нужен Украине, а чтобы нагадить текущей власти и себе. А потом удивляются, а кто привел к текущему обнищанию, не иначе Путин и масоны.

Люди думать не способны, в этом и есть основная проблема Украины. Не иначе флаг людей с синдромом Дауна и флаг Украины в одних и тех же цветах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:46

  AlifeSoft написав:
  swan forever написав:не могу понять - кто, в таком случае, у керма страны и доит этих же украинцев?
Если украинец не хочет работать на дядю, то выходит два пути - или стать дядей, то есть керманычем; или затихариться и забить болт на государство. Я правильно понимаю?


Так и живем. Народ крутит дули власти, причем даже на выборах выбирают не того кто нужен Украине, а чтобы нагадить текущей власти и себе. А потом удивляются, а кто привел к текущему обнищанию, не иначе Путин и масоны.

Люди думать не способны, в этом и есть основная проблема Украины. Не иначе флаг людей с синдромом Дауна и флаг Украины в одних и тех же цветах.


Гляньте еще раз список кандидатов, нагадить единственный положительный и осознаный момент :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:12

  Igorten написав:Гляньте еще раз список кандидатов, нагадить единственный положительный и осознаный момент :)


Тогда почему вы недовольны результатами своего выбора? В 1932-33 тоже нагадили так правительству выбрав коммунистов, что они 14 миллионов в благодарность отгеноцидили. Вот только обвиняют в этом почему-то других, хоть все для того чтобы это произошло, сделали сами своими руками.

В Британии тоже власть в 19-м веке была не торт, но медленно выбирая лучших из худших, пришли к тому что худших не осталось. Обычная селекция власти, еще Мичурин на яблонях результат показал.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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