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Українці воліють відкрити
власну справу, ніж працювати...

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41

Такую статью мог написать тот, кто работает на "дядю" и ни разу не отходил от него далеко. И проблема новоиспеченного "бизнесмена" далеко не в бизнесплане, естественно, если он работает официально.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

За чем, далеко ходить?
!. Авиация самолёты, вертолёты.
2. Железнодорожный транспорт - "американские паровозы"
3. Оборонка: "Оплоты" и "Булаты" и ГСМ к ним...
4. Днепропетровское метро
5. Харьковское метро
6. Одесский припортовый
7. Спиртовая отрасль
.....................................................................
Это уже не дела о "рюкзаках"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:00

  otg написав:Странно. Я Вижу ровно противоположную картину. Большинство не готовы и не хотят в этой стране свой бизнес. Почему? Боятся налоговой, не готовы воевать с чиновником, бюрократией и в т.ч. с самим же государством. Если кто то и готов идти в бизнес, то исключительно туда где государства минимум. Например на рынки. Но там сегодня конкуренция зашкаливает и войти в сей бизнес на падении практически нереально. Да многие смотрят на красивые авто тех кто уже в бизнесе и мечтали бы жить так хорошо и богато как те, но это не значит что они готовы открывать свой бизнес.

Видите ли..., когда то, когда я был молод не верил в возможность такого, но:
Украина велика, но там где ещё есть "экономически активная жизнь" идут обратные процессы, за попытки "активного и высокопроизводительного предпринимательства особенно в сфере производства товаров с высокой добавленной стоимостью":
трупы закопанные на терриконах, исчезнувшие дети, "непонятные смертя" - от сердечной недостаточности, отрезанные головы, смертельные аварии на ровном месте,....
- Психушки с знатными спонсорами
- Суды, со способностью чёрное называть белым.
- практически ВЕСЬ комплекс отработанных мер ещё КГБ.
- Практическое отсутствие действия каких либо Законов Украины, в том числе и Конституции.
- Институты без средств и права самостоятельно зарабатывать.
- КБ под прессингом криминала всех мастей
- Население принудительно переводят в статус "рабов безмолвных" официально с подачи КМУ.(Даже Грося это признало)
- Отсюда "одним успешность" - другим, в лучшем случае: загран паспорт.
- Самое главное успеть "Всё приватизировать и продать"

Как побочное явление толпы "афганцев", "чернобыльцев", шахтёров, ветеранов МВД, металлургов, ... под ВР с требованиями возвратить честно "заработанное", даже в этих условиях.
Но украденное и выведенное в Израиль, США, Британию, Австрию, Германию, РФ, Соломоновы Острова, Кипр, Белиз, Латвию, Испанию, Францию, Вьетнам,..... - возвращать никто не собирается.

А цель у этого одна: Ликвидация Украины, как Государства, дальнейшая реализация по аналогу Крыма, Донбасса, её остатков.
Холопам - новых панов, "достойным" - пенсии в Испании, РФ,... - или "бизнес" с достаточным прокормом.(по аналогу Лазаренко)

Отдельно для Модера: а для Вас должна быть поучительна история вашего собственника:
И статья УК Украины, которую он "уловил" в своё время.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5585
З нами з: 20.09.12
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  #<12
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