Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

За чем, далеко ходить?

!. Авиация самолёты, вертолёты.

2. Железнодорожный транспорт - "американские паровозы"

3. Оборонка: "Оплоты" и "Булаты" и ГСМ к ним...

4. Днепропетровское метро

5. Харьковское метро

6. Одесский припортовый

7. Спиртовая отрасль

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Это уже не дела о "рюкзаках"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.