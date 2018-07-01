Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...

Додано: Пон 02 лип, 2018 13:44

Отсюда "странная ситуация", в момент когда Агрессор захватил 20% страны, было уничтожено добровольческое движение, пенсы, что отдавали последнее, на оборону - остались без "гробовых".... но с новыми ценами на коммуналку.

Государственные предприятия, что в силах тянуть оборонку остались... и выставлены на "Приватизацию"....

Практически всё производство по Украине принудительно парализовано.

"Строители укреплённой границы" - сумели вывезти свои семьи в США, но граница осталась в девственном состоянии(на этом деньги закончились).

А, тот кто до последнего работал на Государство - стоит с протянутой рукой под ВР.



Кто верил в Закон теперь оббивает пороги ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины" - более 12 тысяч признанных долгов - на что Воры только крутят дули.(и это с октября 17го).

Экономически это выглядит так: при работе на Государство

налоговый пресс составляет 93,5% прибыли. Из которых МВД, ВСУ, КМУ, Здравоохранение, Пенсионная система, и пр..... - на 100% всё украдено.

"Работать на себя" - есть гарантия украсть и вывести "заначку".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.