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Українці воліють відкрити
власну справу, ніж працювати...

Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41

Такую статью мог написать тот, кто работает на "дядю" и ни разу не отходил от него далеко. И проблема новоиспеченного "бизнесмена" далеко не в бизнесплане, естественно, если он работает официально.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..

За чем, далеко ходить?
!. Авиация самолёты, вертолёты.
2. Железнодорожный транспорт - "американские паровозы"
3. Оборонка: "Оплоты" и "Булаты" и ГСМ к ним...
4. Днепропетровское метро
5. Харьковское метро
6. Одесский припортовый
7. Спиртовая отрасль
.....................................................................
Это уже не дела о "рюкзаках"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:44

Отсюда "странная ситуация", в момент когда Агрессор захватил 20% страны, было уничтожено добровольческое движение, пенсы, что отдавали последнее, на оборону - остались без "гробовых".... но с новыми ценами на коммуналку.
Государственные предприятия, что в силах тянуть оборонку остались... и выставлены на "Приватизацию"....
Практически всё производство по Украине принудительно парализовано.
"Строители укреплённой границы" - сумели вывезти свои семьи в США, но граница осталась в девственном состоянии(на этом деньги закончились).
А, тот кто до последнего работал на Государство - стоит с протянутой рукой под ВР.

Кто верил в Закон теперь оббивает пороги ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины" - более 12 тысяч признанных долгов - на что Воры только крутят дули.(и это с октября 17го).
Экономически это выглядит так: при работе на Государство
налоговый пресс составляет 93,5% прибыли. Из которых МВД, ВСУ, КМУ, Здравоохранение, Пенсионная система, и пр..... - на 100% всё украдено.
"Работать на себя" - есть гарантия украсть и вывести "заначку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:55

  AlifeSoft написав:[i]Не работай на дядю — высказывание ленивых и, зачастую, низкоквалифицированных работников, почти не обладающих какими-либо специфическими профессиональными умениями, не оборудованных моском и поэтому пригодных только для работы в каком-нибудь макдональдсе или офисным планктоном.


И физически навязывают логику 100% продажности от имени "Государства". "Государство" - это не "Дядя", это комплекс Законов и обязательств. Это земли и люди, это экономика и политика, это города и сёла, .....
Как правило такую логику имею элементы государственных органов Украины, с паспортами Граждан Израиля и других государств.
Они никогда не имели "Государства" по определению.
По факту его продали.
По иным историческим фактам Украинцы его ликвидировали, как рассадник постоянных грабежей и угроз для людей(Хазария).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:45

  otg написав:Вы знатный флудер. :) Здесь обсуждается почему не выгодно простому пересичному что то делать в этой стране, а не какие сволочи власть, которые все повыводили в офшоры. :) Проблема больше не в них, а вас. Автор врет что кто то хочет здесь что то делать. Если бы было так, то народ выходил бы на митинги не поднять им пенсии и зарплаты, а за то что б дали народу экономическую свободу, условия для бизнеса. Но этого никому не надо.

Вам для этой цели расписали:
1. почему?
2. механизм
3. результат
4. методы
5. участие институтов государственной власти
6. Правовую и экономическую основу происходящего
7. А де гроші?

Отсюда почему пересичному остаётся только бежать.
Основа: "Экономико-Правовые отношения"

Для большинства слово "бизнес" упирается в ... уничтожили в Украине "купили" "где-то", за откат приобрели "виллу на Канарах"

Если кто-то сейчас и воет про правильные действия правительства Азарова, то с небывалой стойкостью забывают, что 50% откат в кассу ПР- для тех кому позволяли "работать в Украине".
Теперь же вся нечисть изначально работает по правилам: деньги вперёд, а там как бог даст.
Только деньги в стране "закончились". :mrgreen:
- Вопрос на засыпку:
- А дальше то как?

- "Перевернуть систему с головы на ноги?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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