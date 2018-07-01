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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41
Такую статью мог написать тот, кто работает на "дядю" и ни разу не отходил от него далеко. И проблема новоиспеченного "бизнесмена" далеко не в бизнесплане, естественно, если он работает официально.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48
Re: Українці воліють відкрити власну справу, ніж працювати..
За чем, далеко ходить?
!. Авиация самолёты, вертолёты.
2. Железнодорожный транспорт - "американские паровозы"
3. Оборонка: "Оплоты" и "Булаты" и ГСМ к ним...
4. Днепропетровское метро
5. Харьковское метро
6. Одесский припортовый
7. Спиртовая отрасль
.....................................................................
Это уже не дела о "рюкзаках"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:44
Отсюда "странная ситуация", в момент когда Агрессор захватил 20% страны, было уничтожено добровольческое движение, пенсы, что отдавали последнее, на оборону - остались без "гробовых".... но с новыми ценами на коммуналку.
Государственные предприятия, что в силах тянуть оборонку остались... и выставлены на "Приватизацию"....
Практически всё производство по Украине принудительно парализовано.
"Строители укреплённой границы" - сумели вывезти свои семьи в США, но граница осталась в девственном состоянии(на этом деньги закончились).
А, тот кто до последнего работал на Государство - стоит с протянутой рукой под ВР.
Кто верил в Закон теперь оббивает пороги ЕСПЧ - "Бурмич и другие против Украины" - более 12 тысяч признанных долгов - на что Воры только крутят дули.(и это с октября 17го).
Экономически это выглядит так: при работе на Государство
налоговый пресс составляет 93,5% прибыли. Из которых МВД, ВСУ, КМУ, Здравоохранение, Пенсионная система, и пр..... - на 100% всё украдено.
"Работать на себя" - есть гарантия украсть и вывести "заначку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:55
И физически навязывают логику 100% продажности от имени "Государства". "Государство" - это не "Дядя", это комплекс Законов и обязательств. Это земли и люди, это экономика и политика, это города и сёла, .....
Как правило такую логику имею элементы государственных органов Украины, с паспортами Граждан Израиля и других государств.
Они никогда не имели "Государства" по определению.
По факту его продали.
По иным историческим фактам Украинцы его ликвидировали, как рассадник постоянных грабежей и угроз для людей(Хазария).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:45
Вам для этой цели расписали:
1. почему?
2. механизм
3. результат
4. методы
5. участие институтов государственной власти
6. Правовую и экономическую основу происходящего
7. А де гроші?
Отсюда почему пересичному остаётся только бежать.
Основа: "Экономико-Правовые отношения"
Для большинства слово "бизнес" упирается в ... уничтожили в Украине "купили" "где-то", за откат приобрели "виллу на Канарах"
Если кто-то сейчас и воет про правильные действия правительства Азарова, то с небывалой стойкостью забывают, что 50% откат в кассу ПР- для тех кому позволяли "работать в Украине".
Теперь же вся нечисть изначально работает по правилам: деньги вперёд, а там как бог даст.
Только деньги в стране "закончились".
- Вопрос на засыпку:
- А дальше то как?
- "Перевернуть систему с головы на ноги?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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