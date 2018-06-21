Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від...

Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08

"При этом Е.Левицкий отметил, что закон содержит общие положения, которые отсылают к специальному регулированию Национального банка Украины, которое в настоящее время еще не разработано."

Эта статья, для тех, кто не "в теме".

По сути решение уже "Принято" и "Признанно", в октябре 17го, при том, в замечательном объёме - сейчас идёт организация кидалова, или как это Ворам обходить.



Сам факт обнародования всех аспектов может многим "успешным кидалам" - "повредить шкурку".

Поэтому своры криминала, в открытую отбиваются с ... 13го года(!).

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.