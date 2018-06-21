За словами юриста, недобросовісні позичальники часто використовували зарегульованість валютного законодавства
Дивися повний текст Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від недобросовісних боржників - юрист.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08
Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від недобросовісних боржників - юрист.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08
"При этом Е.Левицкий отметил, что закон содержит общие положения, которые отсылают к специальному регулированию Национального банка Украины, которое в настоящее время еще не разработано."
Эта статья, для тех, кто не "в теме".
По сути решение уже "Принято" и "Признанно", в октябре 17го, при том, в замечательном объёме - сейчас идёт организация кидалова, или как это Ворам обходить.
Сам факт обнародования всех аспектов может многим "успешным кидалам" - "повредить шкурку".
Поэтому своры криминала, в открытую отбиваются с ... 13го года(!).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|