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Новий закон про валюту скоротить
кількість позовів від...

Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08

Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від...

Пропонуємо до обговорення:
За словами юриста, недобросовісні позичальники часто використовували зарегульованість валютного законодавства

Дивися повний текст Новий закон про валюту скоротить кількість позовів від недобросовісних боржників - юрист.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08

"При этом Е.Левицкий отметил, что закон содержит общие положения, которые отсылают к специальному регулированию Национального банка Украины, которое в настоящее время еще не разработано."
Эта статья, для тех, кто не "в теме".
По сути решение уже "Принято" и "Признанно", в октябре 17го, при том, в замечательном объёме - сейчас идёт организация кидалова, или как это Ворам обходить.

Сам факт обнародования всех аспектов может многим "успешным кидалам" - "повредить шкурку".
Поэтому своры криминала, в открытую отбиваются с ... 13го года(!).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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