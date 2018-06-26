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Китай з'єднає мережею швидкісних
залізниць понад 80%...

Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:17

Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80%...

Пропонуємо до обговорення:
ці цілі є частиною трирічного плану Міністерства транспорту КНР (2018-2020) щодо "створення повноцінної транспортної мережі на території Китаю.

Дивися повний текст Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80% міст до 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:18

В противовес "новости" стоит отметить, что в Украине закрыто более 50% железнодорожных станций, для междугороднего сообщения.
Отменено более 80% "ночных поездов" - по сути междугороднего сообщения.
Принудительно банкротится по "схемам" УЗ для приватизации.(Хотя и оставлена в гос собственности)
- Пакращання одним словом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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