ці цілі є частиною трирічного плану Міністерства транспорту КНР (2018-2020) щодо "створення повноцінної транспортної мережі на території Китаю.
Дивися повний текст Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80% міст до 2020 року.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 21:17
Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай з'єднає мережею швидкісних залізниць понад 80% міст до 2020 року.
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:18
В противовес "новости" стоит отметить, что в Украине закрыто более 50% железнодорожных станций, для междугороднего сообщения.
Отменено более 80% "ночных поездов" - по сути междугороднего сообщения.
Принудительно банкротится по "схемам" УЗ для приватизации.(Хотя и оставлена в гос собственности)
- Пакращання одним словом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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