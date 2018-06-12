Площа нового об’єкту складе близько 1 мільйона квадратних метрів, що є еквівалентом 140 футбольних полів.
Дивися повний текст В Китаї збудують найбільший завод з виробництва акумуляторів у світі.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 23:49
В Китаї збудують найбільший завод з виробництва...
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Дивися повний текст В Китаї збудують найбільший завод з виробництва акумуляторів у світі.
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:49
ученый изнасиловал журналиста
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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