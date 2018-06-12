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В Китаї збудують найбільший
завод з виробництва...

В Китаї збудують найбільший завод з виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:49

В Китаї збудують найбільший завод з виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Площа нового об’єкту складе близько 1 мільйона квадратних метрів, що є еквівалентом 140 футбольних полів.

Дивися повний текст В Китаї збудують найбільший завод з виробництва акумуляторів у світі.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:49

объявленная мощность завода BYD Co Ltd позволит выпускать ежечасно аккумуляторов на 24 гигаватта


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