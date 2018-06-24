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Jaguar Land Rover планує
розпочати виробництво...

Jaguar Land Rover планує розпочати виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:14

Jaguar Land Rover планує розпочати виробництво...

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що в поточному році в Китаї буде продано близько 1 млн електромобілів.

Дивися повний текст Jaguar Land Rover планує розпочати виробництво електромобілів в Китаї.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:14

На электро-Ягуар уже принимают заказы и в Украине

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