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Jaguar Land Rover планує розпочати виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:14
Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що в поточному році в Китаї буде продано близько 1 млн електромобілів.
Дивися повний текст Jaguar Land Rover планує розпочати виробництво електромобілів в Китаї
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:14
На электро-Ягуар уже принимают заказы и в Украине
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