Бюджет обласних доріг складає більше 11 млрд грн.
Дивися повний текст У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги (інфографіка).
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:24
У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги (інфографіка).
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:25
"виділене державою фінансування замість спрямування на ремонт доріг розміщується на депозитних рахунках" - а чому б, для початку, не посадити голов обл адмінітстрацій? чи пан Президент їх туди призначив для "вірного" проведення виборів і це їхня плата?
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:43
Панове, в нас адміністративний устрій не феодальний і не тоталітарний. Ці рішення приймають депутати. То треба дивитися про які саме області йдеться мова, та дивитися хто в цих областях створив більшість у облрадах.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33
Блин, в Николаевской области какое-то гиблое место, там и 30 лет назад (так говорят) дороги были заметно хуже
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