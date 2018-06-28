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У яких містах найбільше і
найменше ремонтують дороги...

У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:24

У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджет обласних доріг складає більше 11 млрд грн.

Дивися повний текст У яких містах найбільше і найменше ремонтують дороги (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:25

"виділене державою фінансування замість спрямування на ремонт доріг розміщується на депозитних рахунках" - а чому б, для початку, не посадити голов обл адмінітстрацій? чи пан Президент їх туди призначив для "вірного" проведення виборів і це їхня плата?
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:37

В Черкассах , что всё хорошо? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:43

  bogdanfc написав:"виділене державою фінансування замість спрямування на ремонт доріг розміщується на депозитних рахунках" - а чому б, для початку, не посадити голов обл адмінітстрацій? чи пан Президент їх туди призначив для "вірного" проведення виборів і це їхня плата?

Панове, в нас адміністративний устрій не феодальний і не тоталітарний. Ці рішення приймають депутати. То треба дивитися про які саме області йдеться мова, та дивитися хто в цих областях створив більшість у облрадах.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:33

Блин, в Николаевской области какое-то гиблое место, там и 30 лет назад (так говорят) дороги были заметно хуже
max_us_ua
 
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