Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів.
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:44
За сім років число українських студентів за кордоном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:44
Ключевая фраза в статье "возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов" и это скорее всего дети чиновников и прочих владныкив, а остальная активная и умная молодежь не видит для себя переспектив в этой стране...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:56
Пан Кубів звітує про свою роботу??? Саме цей полум'яний революціонер керував девальвацією гривні та обманював українців містичним планом Маршалла! Саме з його провини українці зубожіли як мешканці Сієра-Ліоне і не бажають повертатись у ці злидні!
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:28
І це прекрасно. Зрадофіли не розуміють, що світ глобальний, і що Китай та Індія не переживають, що їхні найкращі студенти штурмують американські та європейські виші. "Поїхати на Захід" - це не полетіти на Марс, бо Захід зараз на відстані кількох годин поїздом чи літаком.
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