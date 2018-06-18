Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів.
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:44
За сім років число українських студентів за кордоном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:56
Пан Кубів звітує про свою роботу??? Саме цей полум'яний революціонер керував девальвацією гривні та обманював українців містичним планом Маршалла! Саме з його провини українці зубожіли як мешканці Сієра-Ліоне і не бажають повертатись у ці злидні!
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:28
І це прекрасно. Зрадофіли не розуміють, що світ глобальний, і що Китай та Індія не переживають, що їхні найкращі студенти штурмують американські та європейські виші. "Поїхати на Захід" - це не полетіти на Марс, бо Захід зараз на відстані кількох годин поїздом чи літаком.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:10
"Поеду на Запад" - это не полет на Марс и не поездка на поезде, это поездка с целью найти работу, устроить свою личную жизнь и осесть. Банальная утечка мозгов. Люди не видят перспективы и не верят лжи о светлом будущем и поток только увеличивается о чем свидетельствует эта статистика. Глобализация - это конкуренция в которой Украина проигрывает по всем статьям. За Китай и Индию я не переживаю, эти страны с миллиардным населением и бесконечным людским ресурсом. А вы продолжайте одобрять политику депопуляции Украины.
имхо
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:29
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
Уменьшение населения ведет так же к потере экономического потенциала и военного. Что приводит к потере территории. Пример РФ - к которой по факту отжал Китай весь ДВ, да и Украина потерявшая Крым и часть Донбасса или Таджикистан отдавший часть территории Китаю на Памире в Горно-Бадахшанской автономной области....Есть наверно какое то отношение площадь/население, при его уменьшение происходит потеря территории.
Востаннє редагувалось Джон в Пон 02 лип, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:31
Стата за 2017-тый, когда были сомнения по поводу безвиза. На следующий год еще в два-три раза вырастет.
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