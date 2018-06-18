За сім років число українських студентів за кордоном...

Додано: Пон 02 лип, 2018 11:38

cccp30000 написав: Sharpe написав: "Поїхати на Захід" - це не полетіти на Марс, бо Захід зараз на відстані кількох годин поїздом чи літаком. "Поїхати на Захід" - це не полетіти на Марс, бо Захід зараз на відстані кількох годин поїздом чи літаком.

"Поеду на Запад" - это не полет на Марс и не поездка на поезде, это поездка с целью найти работу, устроить свою личную жизнь и осесть. Банальная утечка мозгов. Люди не видят перспективы и не верят лжи о светлом будущем и поток только увеличивается о чем свидетельствует эта статистика. Глобализация - это конкуренция в которой Украина проигрывает по всем статьям. За Китай и Индию я не переживаю, эти страны с миллиардным населением и бесконечным людским ресурсом. А вы продолжайте одобрять политику депопуляции Украины. "Поеду на Запад" - это не полет на Марс и не поездка на поезде, это поездка с целью найти работу, устроить свою личную жизнь и осесть. Банальная утечка мозгов. Люди не видят перспективы и не верят лжи о светлом будущем и поток только увеличивается о чем свидетельствует эта статистика. Глобализация - это конкуренция в которой Украина проигрывает по всем статьям. За Китай и Индию я не переживаю, эти страны с миллиардным населением и бесконечным людским ресурсом. А вы продолжайте одобрять политику депопуляции Украины.

О депопуляции в связи с отъездом на учёбу - это слишком сильно. 70 тыс. при сроке обучения пусть 4 года это грубо 20 тыс. человек в год. И всё же не все останутся на Западе. Но даже 20 тыс. человек в год для 40-млн. страны цифра не такая большая.А вот утечка мозгов - это серьёзно. Да еще с учётом того, что ср. уровень отъезжающих на учёбу на Запад, скорее всего, выше ср. уровня остающихся и эта часть опять же, скорее всего, более активная и энергичная. если добавить тех, кто учится здесь, а потом уезжает (цифру, сами понимаете, не знаю), то утечка мозгов получается не слабая. И это, действительно, большая опасность.Но, с др. стороны, что Украина может предложить молодёжи в условиях деиндустриализации и превращения в торгово-сельскохозяйственную страну. Работа парикмахером или продавцом, или даже "менеджером по продажам", устраивает далеко не всех. И патриотизм тут не спасает. Знаю парня-философа (по образованию и специальности, а не по характеру) он уже года 4 находит всякие гранты и ездит работать-учиться (после нашего вуза) за границу. Здесь он находит работу в лучшем случае по переводу на укр. мову (розмовляє він чистою українською) трудов западных философов (с англ. и итал.). При всём его патриотизме, если сумеет устроиться "там" на постоянную работу, естественно останется на Западе.Насколько я понял из заметки, 70 тыс. - количество обучающихся на данный момент (2017 г.), а не за 7 лет. Возможно, не прав. Но если это к-во за 7 лет, то цифра весьма незначительная и напрасно подняли волну.Китай и Индия не переживают, потому что надеются (и не безосновательно) на то, что уехавшие выучатся-поработают на Западе, получат западный опыт, а потом вернутся домой. И такое достаточно часто происходит. Наши не вернутся, т.к. некуда - нет работы, они здесь не востребованы.