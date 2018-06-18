Повернення в Україну обмірковує тільки 7% респондентів.
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:44
За сім років число українських студентів за кордоном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За сім років число українських студентів за кордоном зросло майже втричі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:56
Пан Кубів звітує про свою роботу??? Саме цей полум'яний революціонер керував девальвацією гривні та обманював українців містичним планом Маршалла! Саме з його провини українці зубожіли як мешканці Сієра-Ліоне і не бажають повертатись у ці злидні!
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:28
І це прекрасно. Зрадофіли не розуміють, що світ глобальний, і що Китай та Індія не переживають, що їхні найкращі студенти штурмують американські та європейські виші. "Поїхати на Захід" - це не полетіти на Марс, бо Захід зараз на відстані кількох годин поїздом чи літаком.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:10
"Поеду на Запад" - это не полет на Марс и не поездка на поезде, это поездка с целью найти работу, устроить свою личную жизнь и осесть. Банальная утечка мозгов. Люди не видят перспективы и не верят лжи о светлом будущем и поток только увеличивается о чем свидетельствует эта статистика. Глобализация - это конкуренция в которой Украина проигрывает по всем статьям. За Китай и Индию я не переживаю, эти страны с миллиардным населением и бесконечным людским ресурсом. А вы продолжайте одобрять политику депопуляции Украины.
имхо
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:29
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
Уменьшение населения ведет так же к потере экономического потенциала и военного. Что приводит к потере территории. Пример РФ - к которой по факту отжал Китай весь ДВ, да и Украина потерявшая Крым и часть Донбасса или Таджикистан отдавший часть территории Китаю на Памире в Горно-Бадахшанской автономной области....Есть наверно какое то отношение площадь/население, при его уменьшение происходит потеря территории.
Востаннє редагувалось Джон в Пон 02 лип, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:31
Стата за 2017-тый, когда были сомнения по поводу безвиза. На следующий год еще в два-три раза вырастет.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:22
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:38
О депопуляции в связи с отъездом на учёбу - это слишком сильно. 70 тыс. при сроке обучения пусть 4 года это грубо 20 тыс. человек в год. И всё же не все останутся на Западе. Но даже 20 тыс. человек в год для 40-млн. страны цифра не такая большая.
А вот утечка мозгов - это серьёзно. Да еще с учётом того, что ср. уровень отъезжающих на учёбу на Запад, скорее всего, выше ср. уровня остающихся и эта часть опять же, скорее всего, более активная и энергичная. если добавить тех, кто учится здесь, а потом уезжает (цифру, сами понимаете, не знаю), то утечка мозгов получается не слабая. И это, действительно, большая опасность.
Но, с др. стороны, что Украина может предложить молодёжи в условиях деиндустриализации и превращения в торгово-сельскохозяйственную страну. Работа парикмахером или продавцом, или даже "менеджером по продажам", устраивает далеко не всех. И патриотизм тут не спасает. Знаю парня-философа (по образованию и специальности, а не по характеру ) он уже года 4 находит всякие гранты и ездит работать-учиться (после нашего вуза) за границу. Здесь он находит работу в лучшем случае по переводу на укр. мову (розмовляє він чистою українською) трудов западных философов (с англ. и итал.). При всём его патриотизме, если сумеет устроиться "там" на постоянную работу, естественно останется на Западе.
locustsucol
Насколько я понял из заметки, 70 тыс. - количество обучающихся на данный момент (2017 г.), а не за 7 лет. Возможно, не прав. Но если это к-во за 7 лет, то цифра весьма незначительная и напрасно подняли волну.
Sharpe
Китай и Индия не переживают, потому что надеются (и не безосновательно) на то, что уехавшие выучатся-поработают на Западе, получат западный опыт, а потом вернутся домой. И такое достаточно часто происходит. Наши не вернутся, т.к. некуда - нет работы, они здесь не востребованы.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:15
В точку. Вся масса заграничных студентов даже обучающихся у нас, к примеру в Универе нефти и газа, уезжают к себе. Но вот за последние пару лет, некогда единственный подобный ВУЗ стали потихоньку, незаметно так приводить в негодность, профессуру сокращают безбожно, не говоря уже о том, что инженерный состав уходит в таком случае сам. Можно добавить один существенный незаметный сразу момент. Библиотечный фонд, списывают в макулатуру, как ненужное и устаревшее при обучении, но как оказалось все списанное с удовольствием забирает полтавский ВУЗ и там этот фонд отличное подспорье.
Вот и думайте переможцы, что и к чему движется. И только не нужно о естественных процессах, вопрос не про урологию.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 02 лип, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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