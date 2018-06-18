|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:25
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
пример из жизни, физтех университета, учеба тяжелая, на потоке участники олимпиад по физике и 90% медалистов а доучивались в конце совка- и в 90-ых примерно 25% от начального списка. Конкурса практически нет, народ знает что учеба тяжелая. В начале нулевых вообще проблема - студент не идет, это мне декан жалуется, спрашивает не знаем чем ребят заинтересовать, и фотографии делаем и про компьютерные классы рассказываем в интернетах себя рекламируем ... Спарашиваю а сколько выпускников в Украине остается - " в этом году почти все сразу уехали в аспирантуру, трое через месяц и вот один остался у нас в аспирантуре, в прошлом году остались четверо в аспирантуре, у всех остальных уже визы были". Так говорю, вы больше ничего не говорите, ничего не надо, только вот эту статистику! Он так и сделал, благодарил потом, в течении 12 лет был после этого конкурс!
Сейчас не знаю, давно не интересовался.
двое как минимум воевали а так да, многие боятся, чисто физически боятся.
куда возвращаться?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
ожидаемо. От себя - полностью одобряю движение молодежи - мир большой. И второе - это не есть заслуга руководства страны. Скорее, наоборот - заслуга со знаком минус
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:59
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
недоговариваете. Да, Китай способствует учебе молодежи за границей, но еще более стимулирует возврат своих на родину.
Если я правильно понимаю ваши слова - те немалые усилия, которые человек делает, чтоб врасти в ТОТ мир, для вас есть эквивалент поездки на "Евролайне" до Берлина?? Какая глупость!(( прошу прощения. "Поїхати на Захід" это не смотаться на клубнику в Польшу и с пакой ойро вернуться. Это судьбоносный выбор. Ван вэй тикет. Но переубеждать не собираюсь))
|