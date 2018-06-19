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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:25
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
пример из жизни, физтех университета, учеба тяжелая, на потоке участники олимпиад по физике и 90% медалистов а доучивались в конце совка- и в 90-ых примерно 25% от начального списка. Конкурса практически нет, народ знает что учеба тяжелая. В начале нулевых вообще проблема - студент не идет, это мне декан жалуется, спрашивает не знаем чем ребят заинтересовать, и фотографии делаем и про компьютерные классы рассказываем в интернетах себя рекламируем ... Спарашиваю а сколько выпускников в Украине остается - " в этом году почти все сразу уехали в аспирантуру, трое через месяц и вот один остался у нас в аспирантуре, в прошлом году остались четверо в аспирантуре, у всех остальных уже визы были". Так говорю, вы больше ничего не говорите, ничего не надо, только вот эту статистику! Он так и сделал, благодарил потом, в течении 12 лет был после этого конкурс!
Сейчас не знаю, давно не интересовался.
двое как минимум воевали а так да, многие боятся, чисто физически боятся.
куда возвращаться?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
ожидаемо. От себя - полностью одобряю движение молодежи - мир большой. И второе - это не есть заслуга руководства страны. Скорее, наоборот - заслуга со знаком минус
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:59
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
недоговариваете. Да, Китай способствует учебе молодежи за границей, но еще более стимулирует возврат своих на родину.
Если я правильно понимаю ваши слова - те немалые усилия, которые человек делает, чтоб врасти в ТОТ мир, для вас есть эквивалент поездки на "Евролайне" до Берлина?? Какая глупость!(( прошу прощения. "Поїхати на Захід" это не смотаться на клубнику в Польшу и с пакой ойро вернуться. Это судьбоносный выбор. Ван вэй тикет. Но переубеждать не собираюсь))
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:35
Kripo
Заканчивал физфак (сами понимаете, ещё в Союзе ).
С нашего курса где-то половина сейчас живут за границей. Если отбросить женщин (по понятным причинам), то, наверное, и больше.
Друзей и знакомых "там" сейчас больше, чем здесь.
Сказал бы кто такое лет 30-40 назад - только посмеялись бы.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:40
"Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов."
Этим всё сказано. Epic fail.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:20
Re: За сім років число українських студентів за кордоном...
из тех знакомых, кто в Украине остался, один только в "науке" - декан по воспитательной работе, остальные ушли, занимаются кто-чем, но не физикой.
этот процесс сам себя подпитывает, в преподах только "неудачники" - те кто не уехал.
Такая же ситуация в Болгарии - донор врачей для Евросоюза.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:45
Зато у остальных постсоветских стран все в шоколаде, да? Уехало только 0.146%, из них 99.9% собираются вернуться?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:58
мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.
И Украина походу перестала быть привлекательной целью для выходцев из менее благополучных стран (как бссср - Молдовы с "всяко-станами", так и "вьетнамов-индий-афганистанов") . Эмиграция не восполняет естественную убыль.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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