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За сім років число українських
студентів за кордоном...

За сім років число українських студентів за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:16

Самое плохое, что большинство студентов оттуда не вернется.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:25

Re: За сім років число українських студентів за кордоном...

  ЛАД написав:А вот утечка мозгов - это серьёзно. Да еще с учётом того, что ср. уровень отъезжающих на учёбу на Запад, скорее всего, выше ср. уровня остающихся и эта часть опять же, скорее всего, более активная и энергичная. если добавить тех, кто учится здесь, а потом уезжает (цифру, сами понимаете, не знаю), то утечка мозгов получается не слабая.


пример из жизни, физтех университета, учеба тяжелая, на потоке участники олимпиад по физике и 90% медалистов а доучивались в конце совка- и в 90-ых примерно 25% от начального списка. Конкурса практически нет, народ знает что учеба тяжелая. В начале нулевых вообще проблема - студент не идет, это мне декан жалуется, спрашивает не знаем чем ребят заинтересовать, и фотографии делаем и про компьютерные классы рассказываем в интернетах себя рекламируем ... Спарашиваю а сколько выпускников в Украине остается - " в этом году почти все сразу уехали в аспирантуру, трое через месяц и вот один остался у нас в аспирантуре, в прошлом году остались четверо в аспирантуре, у всех остальных уже визы были". Так говорю, вы больше ничего не говорите, ничего не надо, только вот эту статистику! Он так и сделал, благодарил потом, в течении 12 лет был после этого конкурс!
Сейчас не знаю, давно не интересовался.

  De Bil написав:Очень многие уезжают от военкоматов прежде всего


https://atn.ua/obshchestvo/uchenyy-kibo ... -doneckogo

двое как минимум воевали а так да, многие боятся, чисто физически боятся.

  nalim написав:Самое плохое, что большинство студентов оттуда не вернется.


куда возвращаться?
https://autostrada.info/ua/map сюда?!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52

Re: За сім років число українських студентів за кордоном...

ожидаемо. От себя - полностью одобряю движение молодежи - мир большой. И второе - это не есть заслуга руководства страны. Скорее, наоборот - заслуга со знаком минус
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:59

Re: За сім років число українських студентів за кордоном...

  Sharpe написав:Китай та Індія не переживають, що їхні найкращі студенти штурмують американські та європейські виші.
недоговариваете. Да, Китай способствует учебе молодежи за границей, но еще более стимулирует возврат своих на родину.
"Поїхати на Захід"...
Если я правильно понимаю ваши слова - те немалые усилия, которые человек делает, чтоб врасти в ТОТ мир, для вас есть эквивалент поездки на "Евролайне" до Берлина?? Какая глупость!(( прошу прощения. "Поїхати на Захід" это не смотаться на клубнику в Польшу и с пакой ойро вернуться. Это судьбоносный выбор. Ван вэй тикет. Но переубеждать не собираюсь))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:35

Kripo
Заканчивал физфак (сами понимаете, ещё в Союзе :) ).
С нашего курса где-то половина сейчас живут за границей. Если отбросить женщин (по понятным причинам), то, наверное, и больше.
Друзей и знакомых "там" сейчас больше, чем здесь.
Сказал бы кто такое лет 30-40 назад - только посмеялись бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:40

"Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов."

Этим всё сказано. Epic fail.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:20

Re: За сім років число українських студентів за кордоном...

  ЛАД написав:йчас живут за границей. Если отбросить женщин (по понятным причинам), то, наверное, и больше.
Друзей и знакомых "там" сейчас больше, чем здесь.
Сказал бы кто такое лет 30-40 назад - только посмеялись бы.


из тех знакомых, кто в Украине остался, один только в "науке" - декан по воспитательной работе, остальные ушли, занимаются кто-чем, но не физикой.

этот процесс сам себя подпитывает, в преподах только "неудачники" - те кто не уехал. :cry:

Такая же ситуация в Болгарии - донор врачей для Евросоюза.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:45

  phantom_systems написав:"Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов."

Этим всё сказано. Epic fail.


Зато у остальных постсоветских стран все в шоколаде, да? Уехало только 0.146%, из них 99.9% собираются вернуться?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:58

  Sommer написав:
  phantom_systems написав:"Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов."

Этим всё сказано. Epic fail.


Зато у остальных постсоветских стран все в шоколаде, да? Уехало только 0.146%, из них 99.9% собираются вернуться?


мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.

И Украина походу перестала быть привлекательной целью для выходцев из менее благополучных стран (как бссср - Молдовы с "всяко-станами", так и "вьетнамов-индий-афганистанов") . Эмиграция не восполняет естественную убыль.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:26

  Kripo написав:мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.


Некоторое время назад из Польши начали массово уезжать люди, мем "польский сантехник" был очень популярен в Англии.

Как сейчас, стала Польша неприемлема для жизни?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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