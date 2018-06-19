За сім років число українських студентів за кордоном...

Додано: Пон 02 лип, 2018 12:25

ЛАД написав: А вот утечка мозгов - это серьёзно. Да еще с учётом того, что ср. уровень отъезжающих на учёбу на Запад, скорее всего, выше ср. уровня остающихся и эта часть опять же, скорее всего, более активная и энергичная. если добавить тех, кто учится здесь, а потом уезжает (цифру, сами понимаете, не знаю), то утечка мозгов получается не слабая. А вот утечка мозгов - это серьёзно. Да еще с учётом того, что ср. уровень отъезжающих на учёбу на Запад, скорее всего, выше ср. уровня остающихся и эта часть опять же, скорее всего, более активная и энергичная. если добавить тех, кто учится здесь, а потом уезжает (цифру, сами понимаете, не знаю), то утечка мозгов получается не слабая.

De Bil написав: Очень многие уезжают от военкоматов прежде всего Очень многие уезжают от военкоматов прежде всего

nalim написав: Самое плохое, что большинство студентов оттуда не вернется. Самое плохое, что большинство студентов оттуда не вернется.

пример из жизни, физтех университета, учеба тяжелая, на потоке участники олимпиад по физике и 90% медалистов а доучивались в конце совка- и в 90-ых примерно 25% от начального списка. Конкурса практически нет, народ знает что учеба тяжелая. В начале нулевых вообще проблема - студент не идет, это мне декан жалуется, спрашивает не знаем чем ребят заинтересовать, и фотографии делаем и про компьютерные классы рассказываем в интернетах себя рекламируем ... Спарашиваю а сколько выпускников в Украине остается - " в этом году почти все сразу уехали в аспирантуру, трое через месяц и вот один остался у нас в аспирантуре, в прошлом году остались четверо в аспирантуре, у всех остальных уже визы были". Так говорю, вы больше ничего не говорите, ничего не надо, только вот эту статистику! Он так и сделал, благодарил потом, в течении 12 лет был после этого конкурс!Сейчас не знаю, давно не интересовался.двое как минимум воевали а так да, многие боятся, чисто физически боятся.куда возвращаться?сюда?!!