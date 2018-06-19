За сім років число українських студентів за кордоном...

Додано: Вів 03 лип, 2018 22:08

Sommer написав: Kripo написав: мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.

мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.



Некоторое время назад из Польши начали массово уезжать люди, мем "польский сантехник" был очень популярен в Англии.



Как сейчас, стала Польша неприемлема для жизни? Некоторое время назад из Польши начали массово уезжать люди, мем "польский сантехник" был очень популярен в Англии.Как сейчас, стала Польша неприемлема для жизни?

сейчас возвращаются сантехники, это факт, меньше молодежи уезжает, хотя у меня был аспирант как раз таки из Познани. Так что процесс вымывания самых-самых идет.Мне кажется, все дело во времени, и глубины падения экономики ну и "открытости границ" - тут и правовой статус и ментальный - подвижно ли общество и есть ли куда ехать.Экономика Польши не так низко то и упала, и достаточно быстро начала восстанавливаться и главноe процесс был непрерывен, в Украине благосостояние сейчас уже 3-тий раз достигает 2008 год. Каждый откат - разочорование. посмотрите на Болгарию - после 2008 года замедление темпов роста, та же история - молодежь не видит перспектив, зачем ждать если можно жить уже сегодня?!!Проблема с ментальностью - если "молдованам" есть куда ехать - Румыния это Родина в принцепе, то чeго возвращаться?!Та же ситуация в западной-восточной Германии, экономика так и не выровнялась.У нас есть Россия - для 2/3 населения там легко будет "дом".Трудности как у поляков так и к примеру у албанцев - им некуда бежать. Это, к примеру, будет тормозить развитие Косова.Ну и "подвижность" общества - насколько люди "открыты" и насколько сильна инерция, ведь решиться на переезд не так легко, вот если кто-то из знакомых уехал, обжился, то как снежный ком он вытягивает цепочкой знакомых-друзей-родственников... Так было с моими и в Израель и в Германию и в Канаду.Подведем так-сказать - для Украины сейчас худшее положение - мы становимся "Молдовой" - экономика растет слишком медленно, из-за отсутствия быстрыx реформ ну и войны, на массивную помощь (как это было с ГДР, Польшей, Албанией) мы не рассчитываем, на массивные инвестиции от частников (как в Чехию, Словакию и т.д.) тоже не надеемся (тут как раз война основной аргумент) и развитие экономики не дает надежду что молодые люди "через хоть ну 10 лет а заживут". Открыты границы как на восток так и на запад, "окно возможностей" боюсь что закрылось.