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За сім років число українських
студентів за кордоном...

За сім років число українських студентів за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:08

  Sommer написав:
  Kripo написав:мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.


Некоторое время назад из Польши начали массово уезжать люди, мем "польский сантехник" был очень популярен в Англии.

Как сейчас, стала Польша неприемлема для жизни?


https://data.worldbank.org/indicator/NY ... D-AL-XK-BG

сейчас возвращаются сантехники, это факт, меньше молодежи уезжает, хотя у меня был аспирант как раз таки из Познани. Так что процесс вымывания самых-самых идет.

Мне кажется, все дело во времени, и глубины падения экономики ну и "открытости границ" - тут и правовой статус и ментальный - подвижно ли общество и есть ли куда ехать.

Экономика Польши не так низко то и упала, и достаточно быстро начала восстанавливаться и главноe процесс был непрерывен, в Украине благосостояние сейчас уже 3-тий раз достигает 2008 год. Каждый откат - разочорование. посмотрите на Болгарию - после 2008 года замедление темпов роста, та же история - молодежь не видит перспектив, зачем ждать если можно жить уже сегодня?!!

Проблема с ментальностью - если "молдованам" есть куда ехать - Румыния это Родина в принцепе, то чeго возвращаться?!
Та же ситуация в западной-восточной Германии, экономика так и не выровнялась.
У нас есть Россия - для 2/3 населения там легко будет "дом".

Трудности как у поляков так и к примеру у албанцев - им некуда бежать. Это, к примеру, будет тормозить развитие Косова.

Ну и "подвижность" общества - насколько люди "открыты" и насколько сильна инерция, ведь решиться на переезд не так легко, вот если кто-то из знакомых уехал, обжился, то как снежный ком он вытягивает цепочкой знакомых-друзей-родственников... Так было с моими и в Израель и в Германию и в Канаду.

Подведем так-сказать - для Украины сейчас худшее положение - мы становимся "Молдовой" - экономика растет слишком медленно, из-за отсутствия быстрыx реформ ну и войны, на массивную помощь (как это было с ГДР, Польшей, Албанией) мы не рассчитываем, на массивные инвестиции от частников (как в Чехию, Словакию и т.д.) тоже не надеемся (тут как раз война основной аргумент) и развитие экономики не дает надежду что молодые люди "через хоть ну 10 лет а заживут". Открыты границы как на восток так и на запад, "окно возможностей" боюсь что закрылось. :(
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 04:30

  Kripo написав:
Экономика Польши не так низко то и упала, и достаточно быстро начала восстанавливаться и главноe процесс был непрерывен, в Украине благосостояние сейчас уже 3-тий раз достигает 2008 год. Каждый откат - разочорование. посмотрите на Болгарию - после 2008 года замедление темпов роста, та же история - молодежь не видит перспектив, зачем ждать если можно жить уже сегодня?!!


Разочарование и усталость у народа от цикла "бедность-смена власти-надежда что всё изменится-изменения в худшую сторону- ещё большая бедность- смена власти"- вот самые главные слова.
Откройте любые статьи и новости за 2004-2005 года. Уведите то же самое что и сегодня, те же обещания, те же призывы потерпеть, те же мечтания, те же лозунги о светлом будущем через 5-10 лет. Мы скоро вступим в ЕС, вступим в НАТО, построим дороги, увеличим зарплаты, реформируем полицию, реформируем медицину, начнем строить самолеты, построим газостанции, обновим суды, и так далее-далее.
Только в реальности жизнь простого человека ухудшается, и он устал ждать этого "скоро".
Что будет говорить своему 18-летнему сыну 40-летний батька? - Смотри сынок, я уже 15-20 лет жду всех этих покращений, оставайся тут и тебе придется ждать ещё лет 15-20? А когда у тебя у самого появится взрослый сын, сможешь ему так же объяснить что нужно ещё 15-20 лет "потерпеть".
Наверное он всё-таки скажет - Езжай сынок в Польшу/Россию/Чехию/Венгрию, обучись там, если получится устройся на работу, глядишь сможешь потом туда перетянуть сестру/невесту /кума/брата. Хоть ты поживешь нормально.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:40

Re: За сім років число українських студентів за кордоном...

  Shram написав:Что будет говорить своему 18-летнему сыну 40-летний батька? - Смотри сынок, я уже 15-20 лет жду всех этих покращений, оставайся тут и тебе придется ждать ещё лет 15-20? А когда у тебя у самого появится взрослый сын, сможешь ему так же объяснить что нужно ещё 15-20 лет "потерпеть".


золотые слова! В таком вот ключе общаемся с сидельцами - оставшимися в Украине, непрерывные радужные мечты, сентиментальные сопли и наскоки на воздушные мельницы - типа "а и у нас кормят", "да не, не самые мы бедные", "а вот в кыргызстане еще хуже".

У человека автомастерская, 17 человек работают, станция эвакуаторов - 9 штук и реализаторы автозапчастей со складом, здесь бы у него был 4 этажный дом а он в 2 комнатной (в кредит брал, выплатил) с 2-мя детьми живет, съездил первый раз в отпуск за границу. Его механик в Канaду уехал, таксовал, сейчас тоже в мастерской - 3 этажа дом (ок, в кредит) и 2 машины через 4 года.

я про своих однокурсников вообще молчу, плакать хочется...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:41

О Польше добавлю.
Во многом они выезжают благодаря притоку работников с Украины.
Нам таких работников взять неоткуда. Разве сто, может быть, из какой-нибудь Бангладеш. Но ... качество не то.
А так, к сожалению, Kripo во всём прав.
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