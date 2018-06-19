За сім років число українських студентів за кордоном...
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Kripo написав:мне как бы плевать с высокой колокольни на другие страны бссср, мои родственники и знакомые в Украине остались, и их благосостояние зависит от экономики Украины. И если из Украины самые умные, здоровые и активные люди уезжают в соседние страны (не обязательно бссср), то экономика Украины не станет приемлемой для жизни.
Некоторое время назад из Польши начали массово уезжать люди, мем "польский сантехник" был очень популярен в Англии.
сейчас возвращаются сантехники, это факт, меньше молодежи уезжает, хотя у меня был аспирант как раз таки из Познани. Так что процесс вымывания самых-самых идет.
Мне кажется, все дело во времени, и глубины падения экономики ну и "открытости границ" - тут и правовой статус и ментальный - подвижно ли общество и есть ли куда ехать.
Экономика Польши не так низко то и упала, и достаточно быстро начала восстанавливаться и главноe процесс был непрерывен, в Украине благосостояние сейчас уже 3-тий раз достигает 2008 год. Каждый откат - разочорование. посмотрите на Болгарию - после 2008 года замедление темпов роста, та же история - молодежь не видит перспектив, зачем ждать если можно жить уже сегодня?!!
Проблема с ментальностью - если "молдованам" есть куда ехать - Румыния это Родина в принцепе, то чeго возвращаться?! Та же ситуация в западной-восточной Германии, экономика так и не выровнялась. У нас есть Россия - для 2/3 населения там легко будет "дом".
Трудности как у поляков так и к примеру у албанцев - им некуда бежать. Это, к примеру, будет тормозить развитие Косова.
Ну и "подвижность" общества - насколько люди "открыты" и насколько сильна инерция, ведь решиться на переезд не так легко, вот если кто-то из знакомых уехал, обжился, то как снежный ком он вытягивает цепочкой знакомых-друзей-родственников... Так было с моими и в Израель и в Германию и в Канаду.
Подведем так-сказать - для Украины сейчас худшее положение - мы становимся "Молдовой" - экономика растет слишком медленно, из-за отсутствия быстрыx реформ ну и войны, на массивную помощь (как это было с ГДР, Польшей, Албанией) мы не рассчитываем, на массивные инвестиции от частников (как в Чехию, Словакию и т.д.) тоже не надеемся (тут как раз война основной аргумент) и развитие экономики не дает надежду что молодые люди "через хоть ну 10 лет а заживут". Открыты границы как на восток так и на запад, "окно возможностей" боюсь что закрылось.
Kripo написав: Экономика Польши не так низко то и упала, и достаточно быстро начала восстанавливаться и главноe процесс был непрерывен, в Украине благосостояние сейчас уже 3-тий раз достигает 2008 год. Каждый откат - разочорование. посмотрите на Болгарию - после 2008 года замедление темпов роста, та же история - молодежь не видит перспектив, зачем ждать если можно жить уже сегодня?!!
Разочарование и усталость у народа от цикла "бедность-смена власти-надежда что всё изменится-изменения в худшую сторону- ещё большая бедность- смена власти"- вот самые главные слова. Откройте любые статьи и новости за 2004-2005 года. Уведите то же самое что и сегодня, те же обещания, те же призывы потерпеть, те же мечтания, те же лозунги о светлом будущем через 5-10 лет. Мы скоро вступим в ЕС, вступим в НАТО, построим дороги, увеличим зарплаты, реформируем полицию, реформируем медицину, начнем строить самолеты, построим газостанции, обновим суды, и так далее-далее. Только в реальности жизнь простого человека ухудшается, и он устал ждать этого "скоро". Что будет говорить своему 18-летнему сыну 40-летний батька? - Смотри сынок, я уже 15-20 лет жду всех этих покращений, оставайся тут и тебе придется ждать ещё лет 15-20? А когда у тебя у самого появится взрослый сын, сможешь ему так же объяснить что нужно ещё 15-20 лет "потерпеть". Наверное он всё-таки скажет - Езжай сынок в Польшу/Россию/Чехию/Венгрию, обучись там, если получится устройся на работу, глядишь сможешь потом туда перетянуть сестру/невесту /кума/брата. Хоть ты поживешь нормально.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Что будет говорить своему 18-летнему сыну 40-летний батька? - Смотри сынок, я уже 15-20 лет жду всех этих покращений, оставайся тут и тебе придется ждать ещё лет 15-20? А когда у тебя у самого появится взрослый сын, сможешь ему так же объяснить что нужно ещё 15-20 лет "потерпеть".
золотые слова! В таком вот ключе общаемся с сидельцами - оставшимися в Украине, непрерывные радужные мечты, сентиментальные сопли и наскоки на воздушные мельницы - типа "а и у нас кормят", "да не, не самые мы бедные", "а вот в кыргызстане еще хуже".
У человека автомастерская, 17 человек работают, станция эвакуаторов - 9 штук и реализаторы автозапчастей со складом, здесь бы у него был 4 этажный дом а он в 2 комнатной (в кредит брал, выплатил) с 2-мя детьми живет, съездил первый раз в отпуск за границу. Его механик в Канaду уехал, таксовал, сейчас тоже в мастерской - 3 этажа дом (ок, в кредит) и 2 машины через 4 года.
я про своих однокурсников вообще молчу, плакать хочется...
О Польше добавлю. Во многом они выезжают благодаря притоку работников с Украины. Нам таких работников взять неоткуда. Разве сто, может быть, из какой-нибудь Бангладеш. Но ... качество не то. А так, к сожалению, Kripo во всём прав.