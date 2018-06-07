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Mercedes готується до випуску нового покоління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Першим з них стане бензоелектричний седан Mercedes-Benz S 560e, який з'явиться у продажу до кінця поточного року.
Дивися повний текст Mercedes готується до випуску нового покоління бензоелектричних моделей
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:26
Mercedes-Benz S 560e - это уже будет 223?
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follet
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