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Mercedes готується до
випуску нового покоління...

Mercedes готується до випуску нового покоління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:26

Mercedes готується до випуску нового покоління...

Пропонуємо до обговорення:
Першим з них стане бензоелектричний седан Mercedes-Benz S 560e, який з'явиться у продажу до кінця поточного року.

Дивися повний текст Mercedes готується до випуску нового покоління бензоелектричних моделей.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:26

Mercedes-Benz S 560e - это уже будет 223?
follet
 
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