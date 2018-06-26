Прожитковий мінімум в Україні збільшився на 77 гривень.
Дивися повний текст В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:46
В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії.
Додано: Пон 02 лип, 2018 09:50
Re: зріс
это фантастика
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:05
Справедливость аж прет, пенсии подняли тем, у кого нет стажа, и чинушам, которые получают гигантские спецпенсии, остальным 92% не индексируют пенсии с октября прошлого года.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:22
Re: В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:42
Это тем у кого 10 минимальных пенсий не забыли повысить, потому что инфляция и жизнь дорожает, а тем у кого нету даже 2 минимальные, кто имеет по 40 лет трудового стажа не нажился на гос.имуществе, пусть ждут манны небесной. Какие надо ещё доказательства что эта власть работает на своё обогащение?
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